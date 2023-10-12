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洗產地成常態？加拿大、丹麥豬標台灣產 板橋火鍋店被抓包

  • 中時即時 陳慰慈
新北市衛生局持續稽查美豬「洗產地」，10月8日至11日共查核31家，查獲1家業者違規，豬肉原產地應為加拿大及丹麥，卻標示為台灣，涉產地標示不實。（新北市衛生局提供）
新北市衛生局持續稽查美豬「洗產地」，10月8日至11日共查核31家，查獲1家業者違規，豬肉原產地應為加拿大及丹麥，卻標示為台灣，涉產地標示不實。（新北市衛生局提供）

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新北市衛生局持續稽查美豬「洗產地」，10月8日至11日共查核31家，查獲板橋火鍋店「一夫鍋」，豬肉原產地應為加拿大及丹麥，卻標示為台灣，涉產地標示不實，後續將依違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，可處4萬元以上400萬元以下的罰鍰。

衛生局呼籲食品業者應遵守豬肉原產地標示規定，主動揭露正確資訊讓消費者安心自由選購，若未依規定標示，可依違反食品安全衛生管理法第25條處3萬元至300萬元罰鍰；若標示不實，則依違反同法第28條第1項可處4萬元至400萬元罰鍰。

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