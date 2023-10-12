台南遠東香格里拉「金秋‧饕蟹宴」 中西餐廳大啖時令蟹蟳

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台南遠東香格里拉10月13日至11月19日，推出「金秋‧饕蟹宴」限定料理。「醉月樓」中餐廳嚴選陽澄湖大閘蟹、鮮美處女蟳、軟殼蟹、松葉蟹等，揉合江浙料理，設計多道單點及八道式個人套餐，單點價格650元起＋10％、套餐價格2,088元＋10％。「遠東CAFE」自助餐廳則於平日晚餐及假日午、晚餐，除既有的中、西、日、義、中東等熱門餐檯品項，更霸氣推出松葉蟹三吃到飽，還有時令鮮蟹輪番供應，周一至周三晚餐每位1,380元＋10％，周四至周五晚餐及假日午晚餐每位1,680元＋10％。

全台南最高樓中餐廳「醉月樓」主廚許忠賢今年特別引進陽澄湖大閘蟹，進貨過程需經過層層檢驗，必須有衛生福利部頒發的「食品及相關產品輸入許可通知」認證，才能進得了餐廳廚房。主廚堅持在蟹膏香濃、肉質肥美的最佳時機供應「陽澄湖清蒸大閘蟹」，在品嚐時，並搭配鎮江陳醋與菊花茶食用，盡情享受好滋味的同時，又可吃得安心與放心！價格單隻1,688元＋10％、一對（公與母蟹各一隻）2,888元＋10％，限量供應、需提前預訂。

其它的多道鮮蟹料理包含經典冷菜「滬江花雕熟醉膏蟹」，基底為花雕酒、話梅等食材熬製的酸甜醬料，頂層鋪以新鮮紅蟳，靜置使蟹肉吸附甘甜醬汁，入口柔糯蟹膏和撲鼻花雕香完美交織。滋補暖胃「松阪麻油紅蟳蟹煲」，將飽滿紅蟳過油逼出甲殼素香氣，佐以肥瘦適中豬頸肉增添口感，與老薑片、黑麻油一同拌炒，再注入主廚私房湯頭褒煮，起鍋前輕添紹興酒提味，風味鮮香滿溢。層次豐富「板燒秘醬松葉蟹腳」，特選乾扁魚、紅酒及師傅秘製沙茶醬等文火煸香，並以板燒方式，於鐵板中煸炒松葉蟹腳及佐料，最後加入生洋蔥煨炒點綴，獨特餘韻耐人尋味。鹹鮮入味「金蒜河粉松葉蟹腳」與香醇濃郁「咖哩軟蟹佐螺絲捲」等單點佳餚。

個人套餐菜色有醉月精緻四味拚盤、瑤柱芽白燉獅子頭、金蒜河粉松葉蟹腳、滬江花雕熟醉膏蟹佐薑茶(半隻)、五彩百果櫻桃鴨片、圓籠蟹粉蒸小湯包、雙味點心蟹殼黃酥餅與芋香糯米糍、及季節水果。

「遠東CAFE」自助餐廳松葉蟹吃到飽豪邁上菜，以廣式、日式及法式料理技法推出「松葉蟹三吃」，包含鹹香帶勁「港式魚露清蒸松葉蟹」，選用肉質細緻松葉蟹腳入籠清蒸，將精華鎖住，再淋上滾燙香油及特製魚露醬，激盪出四溢香氣吮指美味。湯鮮味美「日式松葉蟹蛤蠣鮮魚湯」，以昆布柴魚高湯為底，加入鱸魚、蛤蜊燉煮出鮮醇湯頭，接著置入松葉蟹腳慢火細熬，不過度調味以保留原始鮮甜，盡享海陸雙鮮好味道。奶香馥郁「古法荷蘭醬焗烤松葉蟹」，將法式荷蘭醬與松葉蟹腳創意結合，烤盤鋪滿新鮮蔬菜襯底，中心放置飽含湯汁的蒸炊蟹腳，一同進爐以兩百度高溫大火烘烤，醇厚蛋奶香與螃蟹清香堆疊交融。

海鮮餐檯區有花蟹、旭蟹、鮮蝦、蚌類、鳳螺等輪番供應；各式餐檯熱門品項：鮭魚生魚片、中東料理、廣式烤鴨、手作義式披薩、台式料理、鐵板燒現煎各式鮮魚、以及爐烤區必吃美國肋眼牛排之外，每周四至周五晚餐、以及周六至周日午晚餐，加碼供應酥脆外皮、肉質鮮嫩多汁的「脆皮烤豬」，令人大呼過癮的味覺饗宴，錯過再等明年。