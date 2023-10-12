鄉林重返中山區插旗，吉林路都更案Q4公開銷售

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都更熱潮不斷，鄉林建設（5531）位於台北市中山區吉林路的都更案，今（12）日既有的舊建物開拆！現場10多都更屋主紛紛拍照留念。鄉林建設董事長賴正鎰表示，鄉林預計在這筆都更案的蛋黃區，打造新地景豪宅，規劃兩棟地上15層樓、地下3層的大樓住宅，主力為2、3房產品，今年第4季即將公開銷售，預計可分回總銷約30億元，預計今年第4季將公開銷售，2026年完工交屋。

賴正鎰表示，鄉林建設吉林路都更案經過20年的整合，今天擇吉時，開始拆除舊建物，多位地主也回到現場回顧拍照紀念。

李姓地主指出，人總是想要住全新的房子，安全又舒適，住了50多年，習慣這邊優美的山水景觀與豐富生活機能，期待趕緊完成都更重建新大樓，充滿願景和期待的幸福感，加速帶來更美好生活，大家都是好厝邊，蓋好後趕緊搬回來繼續當鄰居。

郭姓地主說，他們很高興能與鄉林共同配合推動此都更計劃，等新房子蓋好，留給兒子，希望未來可以在這片祖先傳下來的土地上過更舒適安心生活。今天拆屋特地再來回顧一下，儘管內心萬般不捨，但仍滿心期待將來完工後，能與子孫入住新厝，過上好日子，好好享福。

賴正鎰表示，北市蛋黃區約1100坪以上基地得來不易，鄉林多年前在南京東路推出「鄉林京華」，如今重返中山區插旗，除維持一貫的鄉林建築與生活美學外，也將融入在地人文歷史等特色，打造台北城新地景豪宅。

賴正鎰表示，吉林路都更案可算是近期台北市中山區住宅最大規模的都更案，代表著鄉林落實並支持政府在都市更新及給國人居住安全的政策，同時也是給在這塊土地的住戶及居住了六代上百年家族的一個承諾，讓這些帶有美好歲月印記的土地與住戶能重新融合，建構一座現代化的鄉林美學地標宅。

鄉林吉林路都更案將規劃兩棟地上15層，地下3層的大樓住宅，主力為2、3房產品，今年第4季即將公開銷售，預計可分回總銷約30億元。該案將於今年第4季將公開銷售，預計2026年完工交屋。

鄉林吉林路都更案地段擁有的交通、生活機能等各項條件，可說是最吸睛的優勢，從基地走路10分鐘內，可輕鬆到達捷運中山國小站及行天宮站，可就近轉乘松山新店線及淡水信義線，四站轉乘桃園機場捷運直達桃園機場；約10分鐘車程可達新生、建國高架道路和松山機場。基地附近其他知名據點還有北美館及未來擴建新館、台北故事館、台北兒童育樂中心、榮星花園、亞都麗緻酒店等。

中山北路國賓飯店改建案躋身「200萬元俱樂部」，是近期房市受矚目的熱門話題，首波實登揭露一坪218萬元的數字，讓中山區房價嶄露地段硬實力，比價效應四起。

中山區都市更新案是台北市最多、最密集，快速翻轉都市新風貌，不論從都市、文化、消費及觀光和經濟等角度來看當地發展，含金量都是相當高。