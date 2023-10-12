歇腳亭全品類飲品優化升級「烏瓦極濃奶茶」開賣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「Sharetea歇腳亭」為優化客人體驗，10／16日推出改版菜單，優化升級全品類商品，第一主打是一喝就上癮的「烏瓦極濃奶茶」，選用名列世界三大紅茶的「烏瓦紅茶」，茶湯色澤橘紅明亮，茶感濃郁醇厚，搭配脫脂奶粉調製，使奶香更濃郁、口感滑順、茶香撲鼻，一杯700cc、50元。

全新鮮果類飲品「芭樂粉黛青」，嚴選南投民間出產四季春，尾韻清爽回甘不苦澀，搭配紅心芭樂及獨家開發「低卡青茶凍」，享受鮮爽滋味與輕盈配料帶來的全新口感，一杯700cc、75元。

除此，所有飲品只要加10元，都可以加料「低卡青茶凍」，Q滑口感、清爽茶香，口口都「嚼」對美味。

Sharetea歇腳亭的鮮奶類飲品全面升級改版，嚴選台灣本地小農鮮乳，優質乳源純淨香濃，保有純天然的香濃奶味，與茶湯完美融合，讓你品嚐最純粹優質的鮮奶茶。

今年上半年Sharetea歇腳亭與台灣香氛品牌Dalla跨界合作的聯名紙杯，因可愛造型受到熱烈迴響，這次改版菜單順勢再推出第二波，限量2款全新紙杯！10／16-11／19 到Sharetea歇腳亭FB、IG指定貼文留言，加碼再抽聯名款周邊商品及Dalla熱銷商品（詳情請見粉專）。合作商品皆是限量供應。