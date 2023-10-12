前往主要內容
工商時報LOGO

《科技》Q2全球智慧機AP收入 高通豪奪4成

  • 時報資訊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】研調機構Counterpoint數據指出，高通第二季在旗艦晶片Snapdragon 8 Gen 2帶動下，單季搶下全球智慧手機AP(應用處理器)收入的40%，其次是蘋果、聯發科(2454)。

Counterpoint數據顯示，按收入市占率表現來看，高通第二季以40%的市占率，搶下全球AP龍頭，此一動能主要是來自高端市場的推動，因為三星旗艦智慧手機和大陸OEM都採用Snapdragon 8 Gen 2，不僅如此，三星摺疊旗艦機Galaxy Flip 5和Fold 5系列的推出也注入貢獻。整體來看，高通收入居冠；蘋果則以33%的收入市占率，位居第二，蘋果主要是受季節性因素影響，單季市占率減少24%；聯發科則受大陸需求疲軟、市場放緩影響，單季以16%市占率，在全球智慧手機AP(應用處理器)/SoC(系統單晶片)總收入排名第三。

若就出貨量來說，聯發科在第二季以30%的市占率主導智慧手機SoC市場，其在第二季表現略有增長，主要是因為庫存水降。有鑑於入門級5G的競爭日益激烈，聯發科在中低端市場持續推出的新款產品，包括了天璣6000、天璣7000系列。高通第二季市佔率為29%，季增加高達14.5%，主要動能是來自旗艦晶片組Snapdragon 8 Gen 2。此外，Snapdragon 600和400系列同樣也為高通第二季出貨做出貢獻。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 國慶連假後 勞保局發錢！明天這筆3.9萬元入帳 月底前共13筆一次看

  2. 緯創帶量殺 矽統、創意飆漲停 金融股吃紅 15檔閃金光

  3. AI領頭羊業績來真的外資愛

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。