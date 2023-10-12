分析：中國推一帶一路滿10年 對歐洲吸引力漸減

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中國政府力推的「一帶一路倡議」本月屆滿10年，期間北京於歐洲雖投資數百億美元，但分析說，這項方案對歐洲吸引力漸減，甚至阻北京收購戰略資產的趨勢益增，並且正減少依賴中國。

中國外交部發言人華春瑩11日宣布，「第三屆一帶一路國際合作高峰論壇」將於17日至18日在北京舉行，中國國家主席習近平將出席並發表主題演說。

此前官方表示，2013到2022年也就是推動一帶一路倡議10年期間，累計對共建國家的直接投資超過2400億美元（約新台幣7兆6000億元）。

但美國之音的報導說，英國開放大學（Open University）的講師波尼（Filippo Boni）持續追蹤中國藉由一帶一路倡議推動的投資，發現近年來中國對此在歐洲的支出大幅減少。

他說：「我們看到的是一種重新調整，如果你願意這麼看的話，即一帶一路倡議針對不同地區——也許是中國的鄰國——的重新定向。」

德國前駐中國大使、現任德國國際安全事務研究所（German Institute for International and Security Affairs）分析師史丹澤（Volker Stanzel）則表示，歐洲對一帶一路倡議有些幻滅。

他指出：「對於許多夥伴國家來說，其實際目標已經變得很難理解。對中國本身來說，這已經變得非常昂貴，也許這個計畫的發起者…並沒有真正計算到它的規模。」

報導說，像是巴爾幹半島國家蒙特內哥羅2014年從中國獲得10億美元（約新台幣320億元）貸款以建造高速公路，但目前尚未完工，累計債務一度卻超過蒙國年度預算的1/3而瀕臨破產，所幸歐美銀行介入協助重整。

而希臘彼里夫斯港（Piraeus Port）是中國藉一帶一路倡議在歐洲最大的收購案之一，卻因中國未履行在港口設施投資3億美元的合約，包括擴建遊輪設施、新建客運碼頭、飯店、倉庫和升級汽車進口碼頭，招致批評。

至於唯一加入一帶一路倡議的7國集團（G7）成員義大利，則因所謂的好處並未實現，可能將在今年稍後退出。

義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）上月10日出席20國峰會（G20）表示：「近年來，有些歐洲國家並未加入一帶一路，但它們（與中國）建立了比我們有時更有利的關係。」

她說：「暫且不考慮我們對一帶一路倡議的決定，問題是如何保證對雙方都有利的夥伴關係。」

與此同時，當西方推動降低供應鏈風險又因與北京的地緣政治緊張加劇，歐洲國家正試圖減少對中國的依賴。

倫敦智庫「歐洲改革中心」（Centre for European Reform）分析師史卡西里（Luigi Scazzieri）表示，慮及西方對中國去風險化的趨勢，加上與中國發展密切關係帶來的外交成本不斷增加，好處越來越微薄。

即因如此，義大利政府禁止向中國公司出售如輪胎製造商倍耐力（Pirelli）等企業，其他歐洲國家更是早已限制中國的收購，像是德國阻止中國國企中遠集團奪漢堡港（Hamburg Port）的控股權。

另據英國廣播公司（BBC）9月間報導，這項標榜以闢建基礎建設串聯歐亞非的大撒幣方案，已造成多國債台高築，可說是失敗的。

旅居美國的不具名中國智庫專家告訴BBC，導致失敗的關鍵在於，中國的政治體制支持不了這種全球性的大規模計畫。

這位專家說：「（中國）政治體制相對來說是比較保守，比較封閉的、向心的一種制度體系，這種制度的體系應對不了全球性的布局，應對不了全球性的這些供應商。」

於是深度參與一帶一路的若干國家未受其利，反而債台高築，可說痛感更強。