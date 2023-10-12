《國際金融》陸版國安基金動起來 先拉抬這族群救市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】彭博社指出，中國大陸主權財富基金近日又有新動作，這是繼2015年大陸股災發生之後，首次增加4大國有銀行的持股部位。由於事情發生在陸股目前孱弱的時刻，故外界認為中央政府資金已重新注入，先讓賣壓停止然後再拉抬股市。

根據彭博社11日拿到的資料，大陸國營投資業者之一的中央匯金（Central Huijin），共砸下0.65億美元，分別買進中國銀行、中國農業銀行、中國建設銀行，以及中國工商銀行，這4家名列中國4大銀行的股票。

據悉，中央匯金在未來6個月期間，還會再進一步增加投資部位。若仔細區分，中央匯金是量體高達1.4兆美元CIC（中投公司）旗下的一個單位，另外兩個部門則是中投海外與中投資本。

由於陸股表現不佳，不少學者專家疾呼，大陸政府應該直接利用穩定基金進場買股票，以安撫人心。不過，自從2015陸股大規模崩盤後，中央就對陸股採壁上觀，幾乎沒有去干預。

不過，中國大陸房地產危機不斷，加上有通貨緊縮的壓力，最重要的是今年5%經濟成長目標，搞不好也無法達成，面臨諸多利空轟炸的當地股市，自然是疲弱不堪。

陸股受到11日公布的最新經濟振興措施激勵，大陸基準的滬深300指數出現止跌現象，但大盤今年迄今，已下修至少5%。其中，金融類股下跌1.5%，預估年線有可能連3黑。

另外，外資基金不斷出脫陸股，使得中央政府之前祭出的政策利多，也難拉抬目前股市。隸屬丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）的Saxo Capital Markets認為，中央匯金進場動作不大，應該是避免股市再下跌，不過已達到穩定人心的目的。

中國大陸3大證券報紙，12日很有默契地都在頭版刊登，政府資金買進銀行類股的消息。依據報載內容，這是為了支撐陸股，並增加市場信心的重大政策之一。

其中，上海證券報指出，中央匯金增持的做法，已經釋放出明確的正面訊號，就是要更加活化資本市場。不僅有利市場信心重建，經過長時間的反覆打底，A股投資價值正在慢慢顯現，且有望從谷底翻身。

中投這家大陸主權財富基金，在2008年全球金融海嘯最嚴重的時期，第一次進場讓股票不再下跌，當時就是買進大陸國有3大銀行。直到2015年時，中投還是陸續增加金融類股的部位。根據統計，這些股票後來多數都有上漲。

依據官網陳述，中央匯金現在手握銀行與證券等，19家金融機構的股票。但海外資金持續從陸股撤走，內資股已是今年全球表現最差的股票之一。所謂內資股，也叫做A股，以人民幣發行，主要交易對象是大陸境內的股民為主。

為了拉抬陸股，中央政府出台一系列的利多措施，像是調降股票交易手續費以及印花稅，並考慮放寬之前限制外資持有上市陸企股權的上限規定，還有證券監察機關9月曾表示，將要放慢新股掛牌的腳步，並限制當新股跌破發行價位或淨資產價位時，公司管理高層不得趁機出脫持股。

廣東證券投資管理業者認為，大陸國家隊買盤進駐，對陸股本身以及股友信心來說，要比8月調降印花稅等一連串的救市措施更有用。現在陸股需要新的資金來源流入，就算一個交易日只有少少幾億人民幣，也不失為一個好方式。