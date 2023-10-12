國產首台！納智捷電動車n7正式亮相 入手價99.9萬

裕隆自主品牌LUXGEN於今(12)日正式發表《PURE for all純電未來藍圖》，揭露n⁷規格與會員預購價格，實踐百萬內入主n⁷的專屬禮遇，並正式開放專案會員(1)萬元預購方案：純電代言人(2)於今日起至10／23(一)止、純電夥伴(3)則為10／15(日)起至10／23(一)止，完成萬元預購金繳交，即可依專案承諾選購最低百萬入主n⁷的優惠價格並獲得優先交車序位，n⁷在不斷調校精進後，正式送測取得的續航里程更升級至505公里。

LUXGEN董事長左自生特別感謝n⁷專案會員們和各方合作夥伴的支持，宣示隨著全產品線步入「純粹亮點」世代，服務也將煥然一新，以「無限可能」的全新品牌內涵出發，推出「電抵家」專業家充服務與「LUXLIFE」多元保修服務，整合裕隆集團最完整的全域移動服務資源，與您的美好生活結伴同行。

LUXGEN於10／12(四)15：00起，正式開放純電代言人、純電夥伴們預購，n⁷正式推出「n⁷5人亮點版」（純電會員預購價129.9萬）、「n⁷7人亮點版」（純電會員預購價134.9萬），這個價格的制定，等於是台灣電動車價格親民化的開始，與國產燃油版中型SUV價格幾乎一致，讓燃油車轉電動車無痛轉移，將會是台灣電動車普及化的關鍵一步！而為了實踐對專案會員的百萬內承諾，在客戶體驗不打折的原則下，不惜成本的讓利，推出「n⁷5人純粹版」（純電會員預購價99.9萬），標配12.3吋數位儀錶板＋15.6吋中控螢幕，續航里程505公里、零百加速7秒內以及ADAS Lv.2＋的智慧自動駕駛輔助功能，n⁷將與您一起加速進入純電未來！由於電動車的關鍵零部件供給穩定性，與取得價格變動風險，產品定價或許將變動，唯有純電會員仍享有上述獨家優惠！參與預購將讓LUXGEN更精準有效率的加速生產，並讓您早於一般消費者以最優惠的價格優先交車。現在入主「n⁷5人／7人亮點版」即享四年充電最高40％回饋，或是選擇LUXGEN壁掛式充電樁(價值NT39900)，「n⁷5人純粹版」即享四年充電最高20％回饋。

LUXGEN以「人人都能輕鬆入主純電未來」為願景，呼應政府「2050淨零排放」策略，啟動品牌營運轉型，透過《Pure for all純電未來藍圖》四大亮點，帶給台灣消費者的不只是一部車，而是完整的智慧移動解決方案，更期望為台灣電動車做到真正普及化，盡一份自主品牌的心意。

其中的第二步「Universal」，為13萬的LUXGEN車主提供更全面、完整的服務，打造售服新品牌LUXLIFE移動生活新型態Service For All服務中心，以開放化、多元化為核心，建立全台首創唯一原廠級多品牌服務，從健檢保養到車輛查定、認證中古車服務，為移動生活帶來全新的服務體驗，讓家中不限汽車品牌的愛車都能獲得全台原廠最專業、可靠的技術服務，輕鬆掌握多輛愛車的狀態；想轉手車輛時也能享有最公正、可信的鑑價服務。未來，將持續提供移動生活的客製化、保修服務線上化的服務，例如雲端問診、線上代駕取送車、甲地取車乙地還車、線上多元支付等服務，今年12月起正式營運，不論車輛的大小事都可放心交給LUXLIFE。

而在第三步「Recharge」充電服務方面，LUXGEN與YES！來電、TAIL、EVOASIS、U-POWER、iCHARGING、EVALUE及NOODOE等七家充電營運商合作，透過LuxClub APP和會員點數回饋機制的整合，全力建構新能源車充電生態圈，涵蓋多數主流充電營運商，高達80％以上的市場覆蓋面積(4)，2023年底總充電槍數超過2000槍，2024年底預計超過4000槍(快充槍數佔總數1／3以上)，如此完整的充電配套方案，讓您不用擔心充電問題，隨時隨地一手掌握全台充電地圖，找到離您最近的充電據點，並且獲取會員點數使您充電享返利！LUXGEN規畫於今年11月起正式啟動家用充電《電抵家》會員服務，提供完善的家用充電策劃，讓消費者透過家用充電獲取比燃油車更實惠的能源支出，讓LUXGEN成為您旅程中的安心充電幫手，消弭里程焦慮，守護純電生活。

此外，您厭倦在台灣買車比來比去、四處詢價議價的傳統模式了嗎？藍圖中的第四步「Easy」讓買車超簡單，透過LuxClub數位會員生態系，以全新的電子商務服務平台重新定義服務模式，提供消費者超越地理區域限制的即時雲端服務，融匯LUXGEN不斷創新業界的扎實服務經驗，搭配裕隆集團豐沛的水平資源，再結合超級會員點數回饋機制，提供消費者一站式的全方位線上服務，包含線上購車、保險、車貸、租賃、中古車、充電服務與車聯網等多元化服務。線下體驗也將自明年一月起同步啓動新店、台中、台南三區純電體驗中心的營運。