中華電信攜手NGMN國際電信業者發布6G及雲原生發展倡議

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中華電信於2023年9月底偕同國際重要B5G／6G推動倡議組織新世代行動網路聯盟(NGMN, Next Generation Mobile Networks）之20家全球標竿電信業者，發布「6G定位倡議」（6G Position Statement： An Operator View）及「雲原生宣言」（Cloud Native Manifesto： An Operator View）。此倡議從電信業者豐富專業行動網路運營視角，為新世代6G行動網路與雲原生技術的發展提出關鍵需求與高階設計準則，與全球產業夥伴共同努力，共同推動服務升級、產業轉型，為邁向6G新世代積極貢獻。

中華電信是NGMN董事成員，為引領6G從5G平滑前瞻演進，攜手英國Vodafone、德國電信等業者共同擘劃，從應用服務、網路功能、發展路徑、頻譜等面向提出發展定位倡議。同時為促進B5G／6G完整導入雲原生技術，加速敏捷創新周期，提出雲原生電信雲七大準則，導引相關技術標準制定及廠商產品開發，以期符合電信業者和消費者需求。

中華電信研究院表示，面對新技術與產業環境快速演進，身為國內電信龍頭之研究機構，中華電信在新技術演進可以與NGMN聯盟之國際標竿電信業者合作，共同擘劃6G和雲原生技術發展路徑。除此之外，中華電信研究院在低軌衛星、全光網路、生成式AI、元宇宙等方面，前瞻佈局未來技術、人才以及標準藍圖。

NGMN聯盟表示，期待藉由NGMN全球電信業者的共同努力，並與產業夥伴攜手合作，一起面對解決6G與雲原生技術的發展挑戰，解鎖下一代商業機會，嘉惠整個生態系與消費者。