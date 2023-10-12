《金融股》連結加權股價報酬指數 元大加權ETN 16日上市

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【時報記者莊丙農台北報導】2023年台股至9月底加權指數上漲已達16％，指數投資再度成為討論焦點，元大金(2885)旗下元大證券將於10月16日新發行一檔ETN元大加權N(020039)，這是一檔直接連結大盤加權股價報酬指數的商品，可以直接在市場上買進、賣出，讓投資人以簡單又低成本的方式投資大盤。

元大加權N發行價格為5元，買進一張只需約5000元，就可以投資連結指數成分股超過900檔上市股票的ETN，完整掌握所有行情脈動，不錯過任何行情。而且元大加權ETN的投資手續費率為0％，沒有任何內扣費用，讓投資人用低持有成本進行指數投資。

元大加權ETN連結加權股價「報酬」指數，也就是含息的加權指數。加權股價報酬指數的績效包含指數成分股配發的現金股利，今年1至9月底累積上漲已達20％，且上漲幅度高於加權指數達4％。元大加權ETN的投資人除了享受加權指數上漲的報酬外，還可以額外享有指數成分股配發的現金股利帶來的收益。此外，指數計算已包含股利再投資的收益，買進元大加權ETN可說是台股複利投資術。

元大證券指出，ETN買賣方式與股票和ETF相同，差異在於發行人是證券商，設有到期日，到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差，報酬來自於發行人承諾於到期時給予和追蹤指數表現完全相同的報酬，所以ETN投資人須承擔發行人的信用風險，提醒投資人可以挑選信用良好的大型券商，比較有保障。