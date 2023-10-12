醫院代收轉付夜班護理獎勵金是否納稅 衛福部：要與財政部協商

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為了提升護理人員待遇，行政院會日前通過「台灣護理人力供需分析與政策整備」報告。在班人力，最高每班加碼1,000元；衛福部長薛瑞元今（12）日坦言，夜班津貼可能影響投保薪資，至於醫院代收轉付獎勵金是否要繳納所得稅，則要再與財政部協商。

針對行政院先前通過的，「台灣護理人力供需分析與政策整備」報告。當中12項策略計畫全面實施所需的預估經費每年約需180億元。其中為補足夜班人力，最高每班加碼1,000元。財源部分，薛瑞元說，透過2024年健保總額協商及相關政府預算積極爭取中。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查，113年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算。國民黨立委張育美質詢時提到，護理人員值大夜班原有500元獎勵，加上額外補助1,000元，護理人員應該拿到1,500元，換言之和新冠期間補助相同。

張育美問，醫院只是代收轉付，將來醫院代收轉付夜班獎勵，是否也需列入醫院收入並繳納所得稅？薛瑞元說，稅務部分會跟財政部做協商，因為醫院有些是財團法人，本來就沒有稅務方面的問題。

張育美追問，護理人員夜班費獎勵算不算列入薪資？會不會影響投保薪資、納稅等？薛瑞元坦言，有可能會，因為目前就有夜班費，收入增加應該還是會算入薪資一部分；至於是否比照新冠肺炎期間，夜班津貼高一點免稅？薛瑞元說，可以跟財政部討論一下，可是覺得機率不大。