陸勞動收入太低 專家建議拿20兆人民幣改善家庭收入

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過去作為大陸經濟支柱產業的房地產業持續熄火，大部分人的財富也都在房子裡，進而導致經濟成長放緩。怎麼破解這棘手難題？復旦大學經濟學院院長張軍認為，這個問題只能靠時間化解。從總需求角度來看，現在恐怕要中央順勢而為，把投資預算壓縮，騰出一些支出來增加居民的實際收入和福利。例如現在有65兆到70兆元（人民幣，下同）的投資規模，能否壓縮1／4約15到20兆元，用於支持家庭的實際收入增長和福利項目。

張軍說明，從整個收入層面看，現在勞動收入還太低，現在6億人的人均月收入還是3000元以下，月均可支配收入不到1000元，這跟國力不匹配。大陸大多數工薪階層的收入主要來自於勞動報酬，因為過去長期是低工資、低物價模式。現在需要有個政策調整，讓勞動工資增長，大體上與名義GDP增長接近或持平。

根據觀察者網引述張軍所說，認為政府收入要有相當一部分用於改善家庭的收入。這個改善，不是建更多基礎設施，而是變成家庭收入。這些收入可以是實際收入，也可以是名義收入，比如用於減少家庭支出的負擔，這就是增加家庭的實際收入。

具體像是育兒成本，是不是可以由國家負擔；義務教育是不是可以從9年變成12年；老人贍養，現在只是在個稅裡減扣，是不是可以大幅度提高抵稅額度，甚至直接以現金發放到老人或家庭帳戶。也就是說，有些隱性的補貼，是不是可以大幅度提高並且顯性化？

張軍認為，而且正好處在當下經濟復甦的節骨眼上，做這件事情的效果應該會更好，有助於減輕家庭未來的支出負擔，改善消費需求的能力，降低家庭預防性儲蓄率。