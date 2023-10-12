歷經8次流標 林口汙水下水道第二期決標1700戶受惠

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新北市水利局為了協助林口地區因過去遭遇各種困難障礙導致汙水下水道無法接管的用戶，重新評估接管可能性，改善生活品質，辦理「新北市林口地區污水下水道系統第二期未納管戶接管工程開口契約（第二標）」，該工程經歷8次流標，終於在9月決標，預計2025年完工，約有1700戶民眾受益。

中央於2002年起核定汙水下水道實施計畫，林口地區也於當年開始推動相關建設，至今約20年，目前汙水用戶接管率已超過95％，但仍有部分民眾因私地、地下管線障礙、社區大樓未能配合改管作業、建物型態特殊等因素無法接管。

為協助無法接管用戶重新評估接管的可能性，水利局「新北市林口地區污水下水道系統第二期未納管戶接管工程開口契約（第二標）」，期望透過重啟調查，邀集管線單位評估可否遷移，以確保所有可能的接管機會，不過該工程經歷8次公開招標，卻碰上缺工缺料、疫情等外在因素影響而流標。

不過該工程經過水利局重新調整預算後，終於在上月順利決標，預計在2025年完工，約1700戶民眾受益。已接管的民眾也認為，未接管時，社區定期要花錢抽水肥，不只常有異味飄散，汙水抽水馬達運轉聲吵雜，也常需要維護，但接管後問題都能獲得改善，也讓社區衛生環境變得更好。

水利局長宋德仁也表示，該工程開工後，將針對未接管用戶清冊陸續展開調查，並逐戶辦理會勘，詳細說明配合污水施工方式，以確保林口污水接管工程可以順利推展，施工期間難免給住戶帶來不便，也請住戶見諒，讓林口地區成為更加宜居宜業的地方，若有疑問可撥打免付費污水未納戶專線：0800-017-580洽詢。