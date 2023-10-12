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綠捷中壢延伸線交通部點頭 拚今年獲政院核定

  • 中時即時 蔡依珍
綠捷中壢延伸線交通部點頭，拚今年獲政院核定。(捷運局提供／蔡依珍桃園傳真)
綠捷中壢延伸線交通部點頭，拚今年獲政院核定。(捷運局提供／蔡依珍桃園傳真)

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桃園首條自辦軌道建設綠線捷運正如火如荼動工中，桃市府規畫延伸到中壢與捷運機場線接軌，市長張善政一度不滿過去設計要讓轉乘乘客走很遠，還重話批是工程技術上的罪人，經檢討後，改為同一月台換車，全案12日通過交通部審查，轉送行政院審議，力拚今年通過行政院核定，希冀綜合規畫核定後8年通車。

捷運工程局長劉慶豐表示，桃園捷運綠線延伸中壢計畫路線起於八德區捷運綠線G01站，向西行與捷運機場線A23站地下銜接轉乘，全長約7.2公里，共設置5座車站，將連結捷運機場線及桃園捷運綠線形成桃園市境內環狀捷運路網，並結合沿線都市更新及土地開發效益，提高桃園市整體交通路網可及性。

劉慶豐說，行政院2020年2月15日核定「桃園捷運綠線延伸中壢」可行性研究後，市府即積極辦理環境影響說明書、都市計畫變更及綜合規畫等作業，其中環說書已於今年2月獲環保署備查，所涉都市計畫變更也於今年6月提送內政部都委會審議中。

劉慶豐說，桃園捷運綠線延伸中壢的綜合規畫報告去年3月完成提送交通部審查，並依交通部初審意見再優化，讓桃園捷運綠線與機場捷運可於A23站同站轉乘，降低八德旅客到中壢需轉乘的不便，市府依7月10日委員會意見，於8月18日提送修正報告書至交通部，交通部終於在12日將報告書轉行政院審議。 　劉慶豐強調，桃園綠線主線及捷運機場延伸線均已動工，建構桃園市捷運環狀路網已箭在弦上刻不容緩，市府將積極爭取綠線延伸中壢計畫於今年獲行政院核定通過，並以綜合規畫核定後8年通車為目標。現階段先以完成軌道成環為目標，未來再透過系統整合，逐步實現一車到底，無需轉乘的環狀營運模式，提供旅客無縫接軌的便利運輸服務。

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