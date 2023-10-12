賴清德：打造Ai科技為成最重要國力

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賴清德副總統今（12）日上午以AI方式為「AI浪潮‧台灣創新投資年會」致詞時表示，面對AI浪潮，台灣擁有世界級的ICT產業與半導體供應鏈，有彈性化、多樣化、客製化的科技創新，是台灣的優勢與機會；臺灣新創企業也積極運用AI，在數位轉型、淨零轉型兩大轉型雙軸中創造嶄新的可能。期盼未來，政府與民間協力合作，讓AI為台灣帶來更多創新解方，加速打造智慧永續的新台灣。

今天「創投公會」以及「台灣人工智慧學校」，共同舉辦「AI浪潮 台灣創新投資年會」。

賴清德表示，人工智慧是新時代的倚天劍、屠龍刀。面對AI浪潮，台灣擁有世界級的ICT產業與半導體供應鏈，更有彈性化、多樣化、客製化的科技創新，這是公灣的優勢，更是台灣千載難逢的機會。

他說，在行政院院長任內，就推動「臺灣AI行動計畫」，發展「AI人才衝刺」、「AI領航推動」、「建構國際AI創新樞紐」、「法規與場域開放」、「產業AI化」五大主軸，經過4年大家的共同努力，已經為台灣人工智慧的發展打下堅實的基礎。

面對未來的挑戰，他說，我們必須進一步加速台灣AI的發展。目前全世界約有2億多人使用生成式AI，在基於台灣的地域及文化特色，確保醫療、法律等機敏資訊隱私的前提下，要持續擴大投資，擁有自己的AI對話引擎，加速台灣的生成式AI系統發展。

為打造台灣成為國際AI創新樞紐，政府在今年3月啟動「台灣人工智慧卓越中心」，對內，發揮跨部會及產學研資源整合平台；對外，作為鏈結國際人才及技術交流的單一窗口。未來我們將秉持以人為本的思維，與價值觀相近的國家建立可信賴的AI夥伴關係，在AI帶動經濟發展同時，秉持民主精神，兼具包容性的成長，讓人人都有機會學習人工智慧，打造安定、和諧、公義的社會。

除了人工智慧的發展，新創更是加速AI創新應用的重要引擎。他說，在行政院院長任內，也推動「優化新創事業投資環境行動方案」，希望透過人才、資金、法規、市場等面向，建構完善且國際化的新創雨林生態系。

賴清德指出，這幾年，台灣新創已經從2015年的2,300多家，成長到7,400多家；每年新創獲投金額，也從8.4億美元成長到將近22億美元。台灣的新創企業積極運用AI，在數位轉型、淨零轉型兩大轉型雙軸中，創造嶄新的可能。

未來，台灣不僅需要獨角獸，也需要創新的百萬螞蟻雄兵。他強調，我們會更大膽投資下一代的創新，政府也會持續改善投資環境、培育創新人才、鬆綁新創法規、鏈結國際市場，為台灣的新創業者提供更大的支持。

人工智慧是我提出台灣未來重要的五大信賴產業之一。事實上，半導體產業、軍工產業、安控產業、通訊產業等，都必須利基於人工智慧及更多的創新應用，我期待透過政府與民間的協力合作，AI能為台灣帶來更多創新解方，加速打造智慧永續的新臺灣。

他期許讓AI等創新科技成為台灣最重要的國力，共同打造台灣成為國際級AI重鎮，讓台灣在AI浪潮中乘風破浪、自信前行。