前往主要內容
工商時報LOGO

台新銀行節電減碳展成效 首獲「2023台北市零碳標竿獎」

台新銀行榮獲2023台北市零碳標竿獎肯定，台北市產業發展局副局長王三中頒獎予台新銀行行政服務處資深副總經理梁富惠。圖／台新提供
台新銀行榮獲2023台北市零碳標竿獎肯定，台北市產業發展局副局長王三中頒獎予台新銀行行政服務處資深副總經理梁富惠。圖／台新提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2023台北市零碳標竿獎得獎名單出爐。台北市政府為表彰企業以實際行動落實能源設備改善，日前由台北市環保局與產業局於台北國際會議中心共同舉辦「2023他北市零碳標竿獎」頒獎典禮 ，台新銀行首次參加即獲得「工商產業乙組-激勵獎」殊榮。台新今年以內湖大樓資訊機房節能措施專案，具體實踐永續作為，並貫徹「認真永續、綠色生活｣的永續推動主軸，組織內部力行日常營運節能減碳，致力達成2030年100％「辦公室據點」淨零排放目標， 獲得評審肯定。

獲獎的台新內湖大樓資訊機房藉由執行各項節能措施後，去年機房用電量較前年減少用電逾7.8％，約425,400度，節電減碳成效顯著，因而獲得「2023台北市零碳標竿獎」肯定。

台新銀行為達成節能減碳目標，採用各項節能措施，包括室內裝修採用綠建材、增加玻璃帷幕隔熱板、使用高效率變頻空調冰水主機、採購LED節能照明、於自有行舍逐年建置太陽能板、以及積極導入能源管理系統等，而在採購耗能設備時優先考量設備耗電量，不以成本高低為唯一採購依據，以貫徹環境永續理念與決心。

此外，台新銀行自2023年初展開升級版省電大作戰節電活動，全面檢視用電狀況，進行室內照明燈管減量，並調整辦公區照明開關時間及辦公室空調主機運作，彰化以北分行ATM區非營業時間關閉空調等。

台新金控近年推行的創能、節能專案截至今年8月底，已建置10處太陽能發電場所，49處據點完成更換節能空調設備，並有4棟自有大樓取得綠建築認證，再生能源電力使用量亦將逐年增加，預計2030年達成全金控自身營運據點淨零排放，具體展現減碳決心。台新金控認真推動永續，已連五年入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）「世界」和「新興市場」指數成分股、連續三年獲得MSCI ESG評比列為AA領先等級，在CDP碳揭露專案評比亦獲得領導等級(A-)肯定，同時也持續獲選及納入各項ESG指數，包含「台灣高薪100 指數」、「台灣永續指數」、「FTSE4Good 新興市場指數」成分公司等。

此外，台新也獲台灣永續能源研究基金會頒發「台灣百大永續典範企業」，天下雜誌「永續公民獎」等永續獎項肯定。未來將積極降低營運過程中對環境與社會的衝擊，藉由深化各項永續作為的推展與落實，致力成為社會大眾的永續智慧好夥伴。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 國慶連假後 勞保局發錢！明天這筆3.9萬元入帳 月底前共13筆一次看

  2. 緯創帶量殺 矽統、創意飆漲停 金融股吃紅 15檔閃金光

  3. AI領頭羊業績來真的外資愛

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。