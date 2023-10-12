《基金》美參院通過臨時支出法案 美股有望唱旺至年底

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【時報記者任珮云台北報導】時序進入第四季，每年10到12月的第四季通常是全球的消費旺季，在基本面拉抬下，股價上漲的可能性遠大於下降的可能性。觀察過去4年，美股第四季表現均佳，NASDAQ指數扣除空頭的2022年外，季節效應明顯，平均漲幅7.8%，富邦NASDAQ(00662)ETF經理人王辰方表示，美股在美國政府關門的危機解除後，今年有望延續歷年的股市走勢，繼續向上進攻。

美國聯邦政府於10月1日起展開新的財政年度，因參眾兩院議員對於新年度的財政預算意見分歧，而險些導致美國政府關門。美國共和黨眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)於9月30日提出臨時支出法案並獲兩黨議員支持，美國政府將暫時免於關門危機，得以繼續營運45天至11月17日。

王辰方指出，今年因輝達與AI產業的蓬勃發展，造成美國科技類股交投熱絡，截至9月底，NASDAQ指數今年合併漲幅約為27.27%，大幅超越S&P 500指數的12.13%，待美國政府關門等不確定性因素消失後，NASDAQ指數將有望延續今年漲幅，加上第四季美股季節性的強勁表現，美股有望再創波段漲幅。

富邦NASDAQ ETF追蹤的正是NASDAQ-100指數，該指數權重前幾大的個股，皆是全球具領導地位的科技公司，這些公司不但有高獲利性外，也握有充足的研發資金與人才，未來不論是要做內部的研發支出、或外部的併購需求，皆能滿足，能為公司帶來更多增長動能。此外，美國科技股為市場關注重點之一，整體而言市場氣氛漸佳，後續可持續留意相關產業動向，操作上，王辰方建議看好未來全球新科技、新經濟發展的投資人，可分批布局NASDAQ ETF參與市場行情，長期持有。