《通網股》中華電5G 2CA載波聚合功能上陣 峰值網速拚增10%

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】中華電(2412)今(12)日宣布，將率先導入5G 2CA載波聚合功能，以提供行動飆速更佳體驗，透過該技術，可提供行動下載速率理論峰值超過2 Gbps，相較先前行動峰值網速再提升10%以上。

中華電為提高行動用戶更高極速上網，在既有4G/5G堅實建設基礎上，運用5G業界最大連續頻寬的3.5GHz與重耕(Refarm)成5G頻段的2.1GHz、再結合900MHz、1800MHz、2600MHz的4G頻譜，於全台重要商圈、大專院校、科技園區、國道服務區等重訊務地點，率先導入5G 2CA+4G 4CA的新技術應用服務(CA、Carrier Aggregation)，可提供行動下載速率理論峰值超過2 Gbps，相較先前行動峰值網速再提升10%以上。

中華電網路技術分公司簡志誠總經理表示，中華電重視客戶之行動網路使用體驗感受，以提供最優質之網路信號涵蓋及服務品質為目標，致力提供客戶最佳5G服務，為客戶打造最有感的行動上網體驗。中華電於2020年6月底領先業界率先推出5G服務，以速度及涵蓋並重的策略進行5G建設，領先導入C-RAN先進架構，打造節能、穩定及高效能5G網路服務，並於111年5G已涵蓋全國22縣市及率先實現全國368鄉鎮區。