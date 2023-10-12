挑對AI新創事業投資 創投公會讓老骨頭來見證

AI人工智慧話題滿天飛，作為產業投資可有真貨？稱自己是「創投老骨頭」的AppWorks董事長暨合夥人林之晨，12日在AI創新投資年會上透露「三大AI投資選材要點」，分享市場看懂AI新創的學問。

2023年AI創新投資年會由創投公會與台灣人工智慧學校首度聯合主辦。創投公會理事長邱德成表示，創投公會的會員每年投資新創公司超過500家，是台灣投資新創最積極、最有實力的組織，而台灣人工智慧學校由中央研究院長廖俊智及中研院士孔祥重於2017年倡議成立，六年來培訓學員人數超過一萬，是台灣推動人工智慧發展最具影響力的非營利組織，「兩大機構合辦AI創新投資論壇，一起表達對台灣AI新創投資的支持及承諾！」

邱德成說，六、七年前台灣對AI的應用與產業前景，並沒有像今天這般的熱切，籌措AI 學校基金會的資金並不順利，還好當時因緣際會，廖院長、益鼎創投的股東們以及魏啟林董事長的努力，搭起的學界跟產業界的橋樑，號召了奇美、台塑等六大民間企業大力支持，「這個過程給我們很大的啟發，有好的 AI創業题目跟技術團隊，也必須有好的募資管道，好的股東全力支持，創業的夢想才能夠真正的成功實現。」

在12日的年會上，創投公會以「AI浪潮下的創新與投資」為主題，邀請AI產業龍頭及創投界的菁英，分享最前端的AI技術應用與投資商機。此外，8家亮點AI新創公司展示其技術服務將現場展現，邱德成表示，「相信這股能量將成為台灣AI發展的重要力量！」，12日現身的8家AI新創公司不乏未來的明日之星，有希望成為台灣未來的獨角獸企業。

作為產業投資人之一的林之晨則表示，他在挑選AI新創的第一要件是能做到最後一哩（last mile）的技術或商模，才有機會真正建立防禦力（defense ability），在挑選AI新創、或者自己本身就是AI新創應特別注意這一點。第二要件，則是自己擁有、且能分析的data，在目前的數位化時代需要很大量且多元的data，很多是非常有價值的，如果AI新創有能力透過某種方式將之數位化，進而轉化為專業資料庫，將可以作為很重要的defense ability。

第三要件，林之晨強調，新創事業的創辦人（founder）特別關鍵，他將能選對前面的兩項，更能更克服文化差異的屏障（cultural barrier），掌握企業的價值。