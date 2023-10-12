鄭麗文批2050淨零碳排做不到 中研院長：會再提建言

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立法院教文會今(12)日邀請中研院長廖俊智進行業務報告，國民黨立委鄭麗文在質詢時表示，蔡政府在能源政策主張發展「2050淨零碳排」，不僅遭前中研院長李遠哲直言做不到，也被工商團體質疑缺乏可行性。而在再生能源部分，缺乏回收廢棄太陽能光電板的技術，導致生態被破壞及產生黑金問題。廖俊智回應，光電板在回收技術上，確實存在經濟效益上的問題，對於因應做法，院方會提出建言。

鄭麗文在質詢時先提到，中研院在施政報告將「淨零碳排」納入政策建議書，但也質疑，包含李遠哲在內，各界幾乎都認為台灣無法在2050做到淨零碳排。

廖俊智說，「這件事情全世界都非常擔心，但依照現有技術，確實是走不到」，各國都積極發展新科技。

鄭麗文再回，她的問題重點不是全世界，而是台灣，「對這個畫上一個很大的問號！」

鄭麗文又指出，再生能源方面，光電政策因為引起國內生態嚴重破壞，引起社會高度疑慮與反彈，「南部產業本末倒置，還有黑金政治等負面聲音」，考量到中研院是科研單位，不會與院方討論政治問題，但環保團體質疑，2035年開始台灣將每年有10萬噸的廢棄太陽能版，當前全球回收技術都尚未成熟，「台灣怎麼超前？這是大家最大的質疑，廢棄之後到底該怎麼辦」，擔心未來將成為環境的二度浩劫，「民間反彈聲音非常嚴重，不能只是一昧發展發電技術。」

廖俊智回應，光電板在回收技術上，確實存在經濟效益上的問題，對於因應做法，院方會提出建言。

鄭麗文接著問，同時在「2050淨零碳排」路徑中，還有個最好笑的，「2050都淨零碳排，還有20％到27％是火力發電，所以是畫大餅囉？」

廖俊智則回，會再提出建言。不過未來的做法會是「去碳燃氫」，也就是將來會在天然氣移除碳，天然氣就會變成乾淨的能源，相關技術美國也已投入17億美金的經費。