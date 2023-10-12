巴斯夫獲德國萊茵TÜV集團認證 首家產品碳足跡計算系統符合「携手永續發展」標準

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德化工大廠巴斯夫表示，越來越多客戶希望能提供產品碳足跡詳細證明，這些產品包括運動鞋中底、隔熱板、洗滌劑等，德國技術檢驗機構萊茵TÜV 集團（TÜV Rheinland）已於9月底認證，巴斯夫的產品碳足跡 （PCF）計算和報告方法完全符合「攜手永續發展」（TfS）法規要求。巴斯夫是首家將產品碳足跡自動化計算系統與 TfS 法規保持一致的企業。

「攜手永續發展」（TfS）是由化工企業發起的一項全球倡議，旨在評估、稽核和改進其全球供應鏈中的永續發展實務。該倡議基於責任關懷（Responsible Care）和聯合國全球契約組織原則，並已發展為在亞洲、北美和南美設有區域代表的全球性組織。

在「攜手永續發展」聯合倡議中，包括巴斯夫在內47家化工企業於2022年底針對計算產品碳足跡的全球標準達成共識；產品碳足跡為價值鏈中的減排提供重要資訊，透過計算碳足跡，巴斯夫提供客戶更多的資訊透明度。

巴斯夫企業永續發展副總裁 Christoph Jäkel指出，透過使用符合 TfS 標準的方法計算45,000 種銷售產品的碳足跡, 這是巴斯夫一個重要的里程碑；自10月初起客戶將可收到產品碳足跡和符合 TfS 標準的報告，其中包括全新的TÜV聲明。

巴斯夫全球約111,000名員工，產品分屬化學品、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理、農業解決方案六大業務領域：2022年巴斯夫全球銷售額約873歐元。