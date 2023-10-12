大成斥資10億打造最大洗選蛋廠 每小時產能38萬顆

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大成（1210）與日本昭和產業斥資10億元於彰化打造全台最大洗選蛋廠昭成蛋品加工廠12日正式啟用，並發表台灣第一顆與日本同等級的生食級雞蛋。大成董事長韓家宇強調，昭成蛋品加工廠每小時擁有處理38萬顆雞蛋的生產量能，其中洗選蛋24萬顆，且為提升台灣雞蛋產業競爭力，更推出首顆生雞蛋，目前已在胡同等餐廳與超市銷售 。

日本昭和產業社長塚英越英行表示，大成和昭和一起完成台灣規模最大，就算是日本國內也十分少見的先進蛋品工廠，也很開心推出台灣首顆生食級雞蛋，滿足消費者對雞蛋品質的最高需求。

昭成蛋品加工廠總投資金額超過10億元，佔地逾3,000坪，廠區1樓為洗選，2樓是液蛋／水煮蛋的蛋品加工兼研發基地，每小時最高產能為38萬顆。廠內擁有全世界最先進的雙塔自動全溫控智慧倉儲，紀錄每批蛋的牧場／規格／日期／儲位等，更同步採用日本第一的NABEL洗淨乾燥技術，每顆蛋至少通過106道管控重點，才送到消費者手上。

大成表示，為了建立台灣生食級雞蛋的最高標準付出許多努力，針對影響生食風險最劇的沙門氏菌進行橫向與垂直的全面掌控，大成畜牧場是第一個獲得台灣家禽飼養沙門氏菌監測暨清淨認證的蛋雞場，由台大獸醫系教授周崇熙帶領專業團隊在農場監控200個採檢點，並與疫苗大廠ELANCO合作引進台灣首支沙門氏菌疫苗，對蛋雞實施完善的疫苗接種以避免感染。

大成指出，生食級雞蛋定價每盒10粒裝200元，目前在安心購門市與Lalaport購物中心日商樂比亞超市LOPIA銷售，並分別將在10／13起於台南晶英酒店上市、近期也將在勝博殿日式炸豬排連鎖餐廳上市。