疫後減塑行動 花蓮121家餐廳加入「不塑友善」行列

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新冠肺炎疫情延燒期間，民眾習慣餐點外帶及叫外送，導致一次性餐具使用量暴增，疫情後，各界疾呼減塑。花蓮縣政府推廣縣內121家餐廳加入「不塑友善」餐廳，部分業者提供自備餐具享現金折扣或加量優惠，今年度也輔導50家餐飲業者提供「循環餐具」，民眾使用完再歸回商家。也能吸引愛好環保民眾上門消費。

疫情期間民眾擔心染疫選擇外帶，加上外送平台興起，導致塑膠容器用量遽增，嚴重造成環境污染及海洋生物浩劫。疫情後，環保局鼓勵民眾及商家落實不塑生活，降低使用塑膠製品，符合資格店家，更頒發友善環境認證鼓勵。

環保局表示，不塑友善餐廳店家，必須達到「內用不提供任何材質一次性用品」項目後，並在「外送餐點採用環保餐具並收回清洗重複使用」、「使用環保標章相關產品，如清潔劑、衛生紙等」、「使用在地有機食材並提供客製化餐點」、「外帶自備環保餐具或購物袋給予優惠」、「任何其他創新減塑作為」等中再符合一項標準，就能申請加入。

花蓮縣已推廣121家轄內餐廳業者加入不塑友善餐廳，部分業者也提供自備餐具享現金折扣或加量優惠，環保局今年度再輔導轄內50家餐飲業者提供循環餐具外送服務，供民眾、企業或公家單位於辦理活動、會議或訓練時訂餐使用。

此外，為增進紙餐具回收成效，配合環保署政策推動「紙餐具循環友善店家計畫」，協助129家便當業者購置紙餐具回收設施，及紅外線語音播放等設備，向消費者宣導，用餐後能順手能以衛生紙去除菜渣、擦拭，再落實「清理、分類、 堆疊」3 步驟，可讓第一線資源回收業及個體業者更方便回收。

環保局表示，「不塑友善餐廳」及「循環餐具外送」名單可掃描QR或上網搜尋花蓮縣環境保護局- 資源回收資訊網查詢。