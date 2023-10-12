緬甸龜背少年奇蹟故事 見證Taiwan is Helping

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中國附醫推動「1年1國際慈善醫療」傳達企業獻愛、醫療救人的價值真諦，其中常裕富士機工公司贊助的緬甸「龜背少年（特發性成年僵硬型胸腰椎脊椎駝背側彎）」案例，獲選登上今年第7屆玉山論壇開幕式迎賓影片，讓與會的國際人士見證台灣醫療外交的軟實力。

「玉山論壇」是台灣推展新南向政策和亞洲區域重要領袖對話平台，疫情後再度恢復實體會議，中國附醫國際醫療中心主導的「龜背少年」緬甸國際慈善醫療的故事溫馨感人；透過企業捐助結合卓越醫療技術有助政府推動醫衛新南向。

中國附醫自2016年起結合企業資源，推動「1年1國際慈善醫療」，先後幫助越南、緬甸、中國大陸與美國關島6位重難症病人來台就醫；其中「龜背少年」番玉磊罹特發性成年僵硬型胸腰椎脊椎駝背側彎，手術極為困難複雜且欠缺足夠醫療費用。

該案經數家醫院多方考量下都未收治，輾轉到中國附醫後，國際醫療中心費心尋找到常裕富士機工願意贊助350萬元醫療與生活費用；脊椎中心主任陳賢德感同身受病人健康威脅與長期病況造成的心理壓力，決定組成多專科團隊，採用「3D導航輔助脊椎畸形截骨矯正手術」為其治療。

中國附醫攜手企業傳愛，也讓番玉磊重獲新生，現在的他不僅恢復健康，而且在僑委會的專案協助之下又能來台就學，他也誓言只要有能力一定要把愛傳出去。