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10月「心動閱」活動開跑 新北結合市圖推薦心理健康書籍

  • 中時即時 陳慰慈
諮商心理師帶領說故事志工進行說故事技巧訓練與增進心理健康知能。（新北市衛生局提供）
諮商心理師帶領說故事志工進行說故事技巧訓練與增進心理健康知能。（新北市衛生局提供）

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10月心理健康月，新北市衛生局結合新北市立圖書館總館及31間分館，即起至31日推出「心動閱」活動，活動包含「心理健康主題書展」、「圖書館說故事活動」以及「免費集點抽獎活動」三部分，結合新北動健康APP，鼓勵民眾步行運動住家附近的圖書館，閱讀與心理健康有關的書籍，邀請民眾一同「閲動越健康」。

「心理健康主題書展」，由衛生局彙整近百本由醫師或心理師撰寫或推薦的書籍，讓民眾對於情緒覺察、精神疾病、壓力調適議題能有更深入的瞭解；同時也培訓50位圖書館說故事志工，藉由4場「圖書館說故事活動」分別在新莊中港分館、汐止分館、板橋總館、淡水竹圍分館帶領家長和小朋友共同體驗繪本世界的奇妙魔力。

讓父母透過志工的示範學會如何以說故事的方式陪伴孩子，協助促進孩子與父母的互動關係，也讓孩子藉由繪本內容的引導，覺察自身情緒進而更加了解自己。另外為了鼓勵民眾多運動、愛自己，「免費集點抽獎活動」，除了借閱書籍能獲得點數之外，只要運用新北動健康APP完成步行至少5000步及完成心情檢測站的檢測，也可以獲得點數。

衛生局表示，「心動閱」活動獎品豐富，頭獎為電子閱讀器、二獎露營優質睡袋等好禮，邀請民眾跟著新北市政府衛生局一起來「運動」、「閱讀」提升好心情！讓我們的身心「閱動越健康」更多詳細活動資訊歡迎參考連結。https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?node=205195

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