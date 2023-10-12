前鎮草衙安居社宅動土 高雄社宅目標1.8萬戶今年底達成

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統包工程總費用12.15億元的高雄前鎮草衙安居社宅，12日動土，238戶住宅單元預定2027年完工，高雄市長陳其邁表示，高雄社宅18,000戶的政策目標，即將在年底實現。

高雄前鎮草衙安居社宅12日動土，內政部政務次長花敬群、財政部國產署分署長黃莉莉、國家住都中心執行長黃景茂、高雄市長陳其邁、副市長林欽榮、以及立委賴瑞隆等人共同持鏟動土。

高雄市長陳其邁強調，高雄社宅18,000戶的政策目標，即將在年底實現，他要特別感謝中央支持，攜手地方穩健推動社宅規劃總量，成為多元族群安居高雄的堅實後盾，打造宜居高雄。

他說，前鎮區擁有亞洲新灣區，也是5G AIoT產業重點發展地區，不僅將吸引眾多就業人口移入，同時，高市府也要保障有租屋需求的弱勢族群、以及就業青年的居住需求，未來，前鎮區將新建3處社會住宅，「草衙安居」社宅是第一處動土典禮，另有興邦安居A、興邦安居B等2處社宅，目前已進入發包並辦理設計中。

內政部政務次長花敬群表示，在國家住都中心與高雄市通力合作之下，目前社宅興建戶數已達14,712戶，預計年底興建戶數累計可達18,361戶，穩健實現1.8萬戶政策目標，這是中央與地方共同努力的成果。

花敬群同時宣佈，國家住都中心11月將成立高雄辦公室，未來，將在社會住宅、公辦都更等領域，與高雄市政府更緊密合作。

立委賴瑞隆指出，從中央到地方，具體落實居住正義是市政推動重要的一環，社會住宅興建也融入循環經濟及節能減碳理念，且配合亞洲新灣區、前鎮漁港、國道7號等重大建設投入，未來將翻轉前鎮地區。

高雄前鎮「草衙安居」社宅基地佔地0.3公頃，鄰近高雄港、高雄國際航空站、明正國小、佛公國小、前鎮國中以及前鎮區公所等，且該區域附近有學區、港口、機場、高速公路，交通方便又兼具生活機能。

「草衙安居」統包工程總費用為12億1,500萬元，全數由中央負擔，建築規模為地上13層、地下3層，可提供238戶住宅單元，並在地面層規劃日照中心、店鋪以及社區集會空間；在建築設計上，兼採通用設計、防疫健康、低碳節能等理念，並取得綠建築、智慧建築及耐震建築三大標章，保障市民朋友的居住安全，享受舒適生活。

高雄副市長林欽榮則說，高雄是國家住都中心規劃興建社會住宅最多的縣市，高市府團隊願意承擔推動社宅政策領頭羊的角色，持續努力加速社會住宅建設逐步到位，期待「草衙安居」社宅能如期如質完工，為前鎮注入發展新活力。