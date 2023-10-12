《文創股》大宇資新遊戲衝前5 Q4營收戰新高

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【時報記者莊丙農台北報導】大宇資(6111)代理新遊戲《我想成為影之強者！Master of Garden》上市告捷，不但一度衝上iOS前2名成績，雙平台付費維持前5名的表現，從上市到雙十連假期間，創下6天營收5000萬元佳績，將明顯挹注10月營收。

大宇資今年營收貢獻來自於轉投資事業的安瑞-KY(3664)、合正(5381)、紅陽及全達(8068)，遊戲本業雖然陸續有遊戲推出，但營收占比有限。合正近兩個月由於出貨給台電的產品還在認證中，尚未完成驗收交貨，導致營收認列遞延，也影響大宇資8、9月的整體營收表現。

不過，遊戲本業10月帶來不錯的成績，代理日系遊戲《我想成為影之強者！Master of Garden》預約登錄時用戶已破百萬，10月5日雙平台上市，緊接著國慶連假期間，衝出一波不錯成績。不但下載排行名列前茅，營收榜表現亦不俗，上市6天在連假催動下，付費榜平均維持在前5名，預估月營收貢獻將達1.5～2億元之間，將反映在10月營收。

大宇資8、9月營收分別為1.56億元及2.04億元，第3季的營收6.12億元，比上季減少三分之一，主要在合正8、9月貢獻度大幅降低。10月《我想成為影之強者！Master of Garden》至少超過1億元以上營收貢獻，將拉抬大宇資10月營收，而整個第4季都還是新遊戲上市蜜月期，遊戲營收明顯提高；此外，安瑞-KY往年第4季為傳統認列高峰，合正第4季若台電訂單遞延認列，將恢復成長動能，紅陽有電商節慶加持；各子公司陸續加持下，大宇資第4季營收有望挑戰今年第2季的高峰，再創單季營收新高。