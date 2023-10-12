台南應用科技大學國慶晚會禮賓大使登場

今年國慶晚會首度移師台南，10月8日別開生面的在台南空軍基地舉辦，首次的台南國慶晚會，重要貴賓之接待工作由台南應用科技大學康乃馨大使承接。

台南應用科技大學康乃馨大使經過一個月的培訓，最後由30名學生入選為今年國慶晚會禮賓接待人員，也是國內第一所國慶晚會擔任禮賓接待服務的科技大學。禮賓大使共22女8男，均就讀於旅館管理系，女學生平均身高165公分，男學生176公分，在10月8日大使們身穿該校服飾設計管理系教師所設計、製作之禮賓大使制服，亮麗出現於國慶晚會現場。

台南應用科技大學旅館管理系所有學生從大一開始即須接受國際禮儀與美姿美儀必修課程的訓練，同時也有接辦台南市內各項公私部門重要典禮之禮賓服務工作經驗，本次禮賓大使團隊以任務編組模式成立，針對國慶晚會，加強學生美姿美儀、彩妝、英語接待與緊急應變等項目集訓，旅館系主任表示，學生在學時期即有許多與國內知名旅館及國際精品品牌合作重要接待服務的機會，如與米其林主廚合作的餐會服務、全球知名時尚精品的VIP晚宴服務，以及各大旅館開幕的禮賓接待服務，這些經驗累積，都有助於同學們在重要場合專業禮賓接待形象與應變能力的呈現，也是旅館管理人才養成重要的能力指標之一。

台南應用科技大學旅館管理系自2008年成立至今15年，以培育優秀專業的旅館服務與管理人才為宗旨，以「強調態度禮節公民素養」、「提升餐旅廚藝款待知能」、「增進數位應用管理思維」、「落實專業職能接軌職場」及「培養國際觀與移動能力」為主要教育目標。目前在校內設有國內少有的實習旅館，在近期更積極推動智慧智能旅館的概念，同時透過教育部學海築夢與新南向學海築夢計畫，與美國與泰國國際旅館品牌進行暑期或全年實習的合作，其中包含了全球知名的Four Seasons (四季酒店)、 Shangri-La (香格里拉酒店)及IHG洲際酒店旗下的國際旅館品牌，這些學習資源，都將有助於提升學生於旅館產業專業知識與技能的建構與強化，更對於國內旅館產業之國際化服務品質有相對的助益，透過學生既有的專業素養，學有所用的協助台南市政府承接全國性重要禮賓服務工作，與在場貴賓共同祝賀中華民國112年之國慶，意義非凡。