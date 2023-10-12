開拓大湖有功 萬聖宮推清朝統領林朝棟文史展

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清朝名臣劉銘傳出任台灣巡撫，重用名將林朝棟擔任苗栗縣大湖鄉及周邊地區綏撫開發事宜，被視為大湖地區開發最重要的人物之一，大湖鄉老街上的萬聖宮專門在三樓設置林朝棟的牌位，永遠供奉紀念林朝棟對大湖等鄉鎮開發之功，經過文史專家羅文賢等多年整理，將林朝棟事略集結成書，12日在萬聖宮展出，苗栗縣長鍾東錦特別前往參加開幕，緬懷先人開發辛勞。

林朝棟生於清咸豐元年（1851年）出自台中霧峰林家，父親是清朝福建水陸提督林文察，林朝棟自幼就喜歡兵書武藝，不喜歡八股文書，有乃父之風，一次練武時不慎傷及眼睛，因此也有「目仔統領」之稱。

1884年，清朝與法國開戰，劉銘傳獲派來台督戰，林朝棟從台中率領鄉勇北上支援，力抗法軍，獲得劉銘傳賞識，中法戰爭結束後，林朝棟被封為5品道員，正式成立自己的「棟字營」劉銘傳在苗栗縣大湖鄉成立撫墾分局，指由林朝棟負責治安及撫墾等事宜，開展了大湖及周邊鄉鎮的開發史，包括了苗栗縣獅潭、泰安鄉及卓蘭鎮都在林朝棟的開發範圍，林朝棟最終官至2品，並獲皇帝賞賜黃馬掛。

林朝棟在大湖地區全力推廣養蠶、煉樟等事業，並開發公館出礦坑的石油礦產，全力綏撫大湖鄉周邊泰雅族原住民，讓原住民與當地客家人維持良好關係，因此，被大湖及周邊鄉民、原住民視為開發重要功臣，因此，林朝棟與地仕紳創立大湖鄉萬聖宮，供奉關聖帝君，林朝棟去世後，廟方特別供奉林朝棟的牌位永遠紀念他對大湖地區的貢獻。

在地方文史老老羅文賢等人努力下，將林朝棟的史略整理集結成書，並提供重要史料，12日起在萬聖宮展出一年，廟方並以林朝棟的名義，在廟旁新建一座電梯，供長輩上樓參拜時搭乘。

苗栗縣長鍾東錦12日上午參加文史展開幕及電梯啟用典禮，盛讚林朝棟統領對大湖及周邊地區開發貢獻，並肯定廟定新建電梯方便長輩上下樓之用。鍾東錦並表示，縣府今年已編列300萬元預算，供縣內各廟宇申請裝設電梯供長輩參拜使用，每個廟宇上限20萬元，期望能更方便協助長輩進出廟宇參拜。