滙豐銀：滙豐環球Visa金融卡在海外提現鈔免手續費

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近日大家在熱烈討論台灣金融卡在日本提款可能變貴或喊卡，滙豐銀行表示，滙豐環球Visa金融卡在海外提領現鈔免手續費。另外從即日起至年底，在國內外實體商店或線上購物，不限消費金額，最高可享6.6％現金回饋。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處消費金融管理部資深副總裁黃至弘表示，滙豐環球Visa金融卡是張具備多功能的國際銀行卡，在台灣可以提款、轉帳、刷卡，而且這張卡同時可連結九種國人常用的外幣如美元、日幣、新加坡幣等，在海外提領現金及刷卡皆不需手續費，出國旅遊可以像個當地人一樣輕鬆消費。

滙豐銀行表示，滙豐環球Visa金融卡的持卡人可把握換匯時機點，預先完成外幣兌換，如出國時，可在全球貼有Visa／Plus標誌的ATM 提領現金，可以在所有接受Visa信用卡的商店進行刷卡消費，即直接從對應幣別帳戶扣款，全程零手續費、零匯差，是客戶出國所不可少的支付工具，可讓持卡人出國消費就像當地人一樣。

雖然使用滙豐環球Visa金融卡於國外滙豐ATM提款時，滙豐銀行表示，大部份情況免收國外提款手續費，惟在某些國家仍可能依當地規定收取。

滙豐銀行說，自即日起至今年年底（12月31日）止，卓越理財新客戶持滙豐環球Visa金融卡在國內外實體商店或線上購物，不限消費金額，最高可享6.6％現金回饋！