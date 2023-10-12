專訪》把爸媽當孩子阮經天與父和解 察覺爺爺失智見奶奶靈魂吐息

【中時 李承陽】金馬影帝阮經天剛以新片《周處除三害》入圍第60屆金馬最佳男主角獎，他接受第3屆「旺旺孝親獎」訪問，深掘自己的家庭組成背景，從他的成長脈絡，不難發現其家人關係，似乎是一道又一道解不完的「家庭作業」。他是圈內出了名的孝子，自隔代教養、母代父職，到近年面對祖父母過世、學習如何與父親和解，他有一套換位思考模式，在不惑之年試著把父母當成自己的孩子。

阮經天在國小四年級以前是由爺爺奶奶帶大，爺爺是影響他這輩子最深的人，之於他是「神」一般的存在。阮經天的爺爺是職業軍人，退伍後在中國醫藥大學擔任董事會秘書，為人好惡、對錯分明，他親眼見過別人送花籃到他家，裡面藏錢想打通關卻被爺爺發現，就直接把對方轟出家門。而阮經天的奶奶是傳統家庭主婦，自己的注音拼音就是奶奶手把手教的。

阮經天與父親的關係則是一言難盡，他形容父親的際遇像是時局之下的悲劇人物，父親的遭遇也直接影響到阮經天母子，所以國小之後的阮經天，都是由媽媽一手拉拔長大，他媽媽當年靠著4坪大的泡沫紅茶店，調茶多年浸到手指都發黑，10幾年來靠自己扛起全家家計。

很多人說阮經天孝順，是因為媒體報導他在民生社區買了千萬豪宅給媽媽享受，阮經天解釋：「大家都以為我幫媽媽買了一棟房子，其實錯了，我買這個房子是因為我爺爺奶奶失智了，把他們接過來住。去試想，我爸媽已經離婚了，我媽本來在台中過得好好的，為什麼還是要來照顧我爸爸的爸媽？」阮經天指了指自己，原來事實是媽媽不願看到兒子辛苦，甘願犧牲自由來照料長輩，而且爺爺最疼孫子，卻沒有對媳婦特別好，讓阮經天苦在心頭。

直到疫情過後，阮經天的爺爺奶奶已離開人世，阮經天說：「我媽終於可以享福了，但她也70歲了。」所以阮經天現在把媽媽寵上天、當成小孩寵，像他家裡養了3隻貓，每次回家都會摸「老大」、「老二」、「老三」，如果媽媽在家，他就會再跑去摸媽媽的頭裝可愛喊「老四」。

至於阮經天的父親，阮經天其實也知道父親深愛他，卻總是沒能扮演好父親的角色，「我曾經有一度試著跟我父親相處，我能夠養家，卻沒有比較好的溝通方法跟態度，我是快樂的嗎？我不快樂，我能溫柔對待他嗎？又不行。」直到自己40歲，似乎開始能諒解一些事情，「這兩年我父親也終於老了，我很不想成為他，無論我多不想成為他，我都確實有我父親的影子和失控性格。」

阮經天引用知名影人北野武的金句，「你無論幾歲、年紀多大，若始終無法與父母親和解，充其量只是長不大的小鬼。」父子關係最大的轉機，是阮經天爺爺離開的時候，「在爺爺告別式，我第一次感覺到我爸流的眼淚像是一輩子被誤解、一輩子都在受傷的小孩，那一瞬間，我想換個方式對待他，既然我父親不是我的理想父親，何不把他當成我的孩子？」

阮經天有感而發說：「我們長大、父母老去，就不應該再把對方當成父母，因為『父母』兩字沒有犯錯空間，當我們更有眼界，我們要把父母當作孩子，因為輪到他們擁有學習跟犯錯的空間，曾經你以為的巨人，有一天你要變成他的巨人，輪你包容、體諒他們。」

阮經天從小與爺爺最要好，想要什麼東西爺爺都會「變」給他，他回憶幾年前爺爺跟奶奶還在世時，那時自己在跟弟弟聊天，提到感覺上次過年回去吃飯，兩老變得特別瘦，不知是不是第六感發威，他跟弟弟就臨時決定從台北開車到台中探望他們，結果一進到家門，竟聞到便當臭酸的味道。

阮經天說：「我爺爺是軍人退伍，永遠是那麼整齊、衣服穿得好好的、頭髮永遠剪得工整，那次一打開房門，聞到便當酸臭的味道，接著我看到我爺爺整個臉頰瘦下去、沒剪頭髮，那個時候就發現他失智了。好險有發現這個端倪，不然可能會更早失去與他的相處時光。」

那次事件之後，阮經天立刻把爺爺奶奶接上來台北住，接著沒多久疫情就爆發了，「人家說遇到疫情失去很多，疫情讓我逼不得已得待在家裡，使我意外獲得了5年跟他們相處的時光，陪他們走完最後一程。」那段時間阮經天只敢睡在一樓守門，怕失智的爺爺迷迷糊糊走出門遇上意外。

對於爺爺奶奶的失智與離世，阮經天非常哲學的說：「他們的離開近看是悲劇，遠看是喜劇。沒照顧過長輩，你無法想像一個老人家光吃個冰就這麼可愛；你也無法想像電影《班傑明的奇幻歷程》返老還童是真的；你沒有親身體會過，當我爺爺忘記所有事情的時候，依然對我回家有反應，會對我笑一笑；也沒有人知道，我看著我奶奶嚥完最後一口氣，本來壓抑的表情變平淡，吐出來的氣，我知道那裡包含著靈魂。」