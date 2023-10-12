《數雲端》創業家切入跨境市場 生活市集海外直送上線

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者莊丙農台北報導】創業家兄弟(8477)旗下電商平台生活市集宣布正式切入跨境市場，開啟「海外直送」服務，為旗下900萬會員提供在地化購物服務，於生活市集平台即可下單購買超值海外商品。

疫情加速網購消費型態成為日常，推動海外購物模式走向新消費習慣。關務署統計，實名認證易利委（EZ WAY）APP截至2023年8月註冊人數已突破530萬，顯示跨境市場商機近年大幅成長。創業家董事長郭書齊表示，跨境購物正為台灣電商市場掀起一股新浪潮，B2C跨境電商模式將成為未來發展的重要推動力，而生活市集致力於提供高性價比的精選商品，為台灣消費者打造更便利、更全面的購物體驗。

生活市集「海外直送」服務首波將以居家、床寢及日用品為主，透過減少物流、倉儲和包裝等成本，使商品價格具市場競爭力，再結合生活市集天天享折扣的優惠機制，將加乘海外商品競爭力。此外，生活市集整合金物流串接技術，提供信用卡、LINE Pay、Apple Pay、街口支付、悠遊付等多元支付方式及物流一鍵直送服務，解決海外購物繁複的退貨流程與高昂海外運費的兩大痛點，大幅降低消費者購物門檻。

生活市集更以「在地化購物體驗」為核心，包含海外直送到府、7日鑑賞服務、在地化客服、一鍵輕鬆報關、平台安心下單等五大服務亮點，挾帶900萬會員擴展跨境生態圈，逐步讓台灣消費者熟悉海外直送服務，簡單輕鬆即能購買高性價比海外商品，並展望亞洲市場積極布局零售版圖，提供更簡便、順暢的海外購物體驗。