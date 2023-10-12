TOYOTA銷售員嗆「不買就滾！」 下場GG了

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【中時新聞網 吳美觀】大陸日前發生一起購車衝突，登上微博熱搜，引發各界關注。網傳影片顯示，江西南昌一家豐田（TOYOTA）汽車銷售員對消費者怒嗆，「不買就滾！買個10萬塊錢（約台幣44萬元）的車叫什麼叫！」豐田對此發布道歉聲明稱，公司員工在溝通、商談過程中語言不當，對顧客造成情緒傷害，公司內部深刻反省，並對涉事員工及管理人員進行處理。

據瀟湘晨報、中新網報導，網傳一段影片，南昌豐田4S店員工與幾位工作人員對拍攝者嗆：「買個10萬元的車叫什麼叫！不買就滾！我們現在不賣，請你們出去可以嗎」、「打110報警，他們現在拍我們」、「價格給你了，又降不下來，叫什麼叫」。

當事人受訪時表示，「在溝通過程中，該店工作人員聽說他們是要全款買車，就把他們晾在一邊，店方希望他們貸款。她爸爸在溝通過程中『嗓門大了一點』，對方就一擁而上」。

不過，該店員工卻否認說過「不買就滾」的話，並質疑「為什麼不把顧客說的話放出來，把我們的話放出來」。

上述影片曝光後，引發外界關注。南昌恆信豐田汽車銷售公司發布道歉聲明稱，近日，網傳公司員工與客戶洽談過程中語言不當，引起客戶強烈不滿。

經調查，10月1日客戶透過網路留資料，表達購車意向，10月5日到店洽談購車事宜。在溝通、商談過程中，公司員工語言不當，對顧客造成情緒傷害，並產生不良的社會影響。

公司對當事人客戶及其家屬表示最誠摯的道歉。公司總經理已當面向客戶表達了歉意，並且取得了客戶諒解。由於內部管理疏忽，導致此事件發生，對此，公司內部深刻反省，並對涉事員工及管理人員進行處理。