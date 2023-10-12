陸超大、特大城市城中村改造 分三類實施、已入庫改造項目162個

澎湃新聞12日報導，大陸住房和城鄉建設部指出，大陸超大、特大城市正積極穩步推進「城中村」改造，分三類推進實施。一類是符合條件的實施拆除新建，另一類是開展經常性整治提升，第三類是介於兩者之間的實施拆整結合。

據大陸國務院《關於調整城市規模畫分標準的通知》規定，城區常住人口500萬以上、1000萬以下的城市為特大城市，城區總人口超過1000萬人，歸為超大城市。目前有8個超大城市：上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津、武漢。15個特大城市：杭州、東莞、西安、鄭州、南京、濟南、合肥、瀋陽、青島、長沙、哈爾濱、昆明、大連、佛山、蘇州。

城中村普遍存在公共衛生安全風險大、房屋安全和消防安全隱患多、配套設施落後、環境髒亂差等突出問題，亟需實施改造。今年7月，大陸國務院辦公廳印發《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，並召開電視電話會議進行部署。各地正按照部署，扎實開展配套政策制定、摸清城中村底數、編制改造專案方案等工作，住房城鄉建設部城中村改造資訊系統投入運行兩個月以來，已入庫城中村改造項目162個。 超大特大城市在城中村改造中，拆除新建的將按照城市標準規畫建設管理，整治提升的將按照文明城市標準整治提升和實施管理。通過改造，可切實消除安全風險隱患，改善居住條件和生態環境，促進產業轉型升級，推動超大特大城市加快轉變發展方式，建設宜居、韌性、智慧的現代化城市。 超大特大城市推進城中村改造，將堅持先謀後動，先行做好徵求村民意願、產業搬遷、人員妥善安置、歷史文化風貌保護、落實徵收補償安置資金等前期工作，確保不動則已，動則必快、動則必成。 堅持依法徵收、淨地出讓，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用，由城市政府明確集體土地上房屋徵收補償責任部門、徵收補償標準和程式等，並依法依規實行徵收。 堅持多管道籌措改造資金，既可以由城市政府籌措資金，也可以引入社會資金，銀行業金融機構將給予政策性和商業性貸款支持。城市政府對城中村改造負主體責任，統籌市域內改造資金安排，做到改造資金市域內綜合平衡、動態平衡；對於整治提升類的城中村改造項目，將建立政府與村民、社會力量改造資金共擔機制。 據指出，一部分集聚了產業的城中村在改造中將做好產業搬遷和轉型升級，在摸清城中村產業狀況的基礎上，城市政府將安排好產業轉移承接園區，發揮龍頭企業示範帶動作用，先行有序疏解集聚產業。改造後，將根據城市產業發展規畫，合理安排產業布局，引入優質產業項目，促進產業轉型升級，並提供一定規模比例的低成本創業空間，保障小微企業和個體戶創業需求。 據了解，城中村改造將與保障性住房建設相結合，各地城中村改造土地除安置房外的住宅用地及其建築規模，原則上應當按一定比例建設保障性住房。 各地將堅持穩中求進、積極穩妥，優先對群眾需求迫切、城市安全和社會治理隱患多的城中村進行改造，成熟一個推進一個，實施一項做成一項，真正把好事辦好、實事辦實。