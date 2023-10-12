第四季享國慶行情 等權重策略ETF掌握甜美果實

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兆豐投信12日表示，台股市場正式邁入第四季，由於整體環境面臨景氣、美國升息等多項挑戰，市場預期將處於震盪格局，從過去幾年統計，國慶日後到年底台股平均報酬率8％。

第四季往往是全球消費旺季，包括十一長假黃金周、聖誕假期等激發一年的買氣，進而帶動台股市場行情，統計2018年至2022年，過去5年之每年度國慶日到當年度之年底，台灣加權股價指數報酬率平均有＋8％，僅2018年下跌1％，平均報酬率達8成。

兆豐永續高息等權ETF（00932）基金研究團隊表示，第四季電子、伺服器產業相關供應鏈包括系統組裝、板卡業者、散熱、印刷電路板、銅箔基板、零組件等，受消費需求因素應可望強勢回歸，此外半導體等領域成長幅度市場預期優於整體景氣表現；傳統產業看好製造業景氣谷底翻揚，機電產業訂單也將持續改善，綜合以上幾點因素，預期帶動台股市場行情向上。

兆豐龍頭等權重ETF（00921）基金研究團隊表示，接下來不論是選舉行情或是消費產業的行情，總體面看法以樂觀看待台股市場。台股市場容易產業輪動，若能掌握各類產業龍頭股或是具有紅利、長線投資價值的股票題材，有助提高收益的穩健性，透過各產業龍頭投資市場，可望讓資產配置兼顧成長性與收息機會，成為波動市場中，相對適合存股族的投資策略。

兆豐投信指出，00921掌握台股產業龍頭輪動特質，00932則相對享有高股息的現金流，投資人可布局00921＋00932市場獨一無二的等權重配置，有機會在台股上行時收成甜美的果實，並藉由等權重強制分散的機制，可以掌握輪動成長的機會也可以避開單一個股太高權重的影響，讓資產配置兼顧息收與報酬的機會。