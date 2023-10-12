《家生活》詩肯熬過Q3 喜迎Q4旺季

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【時報記者張漢綺台北報導】受到終端消費市場需求疲弱，連鎖家具龍頭詩肯(6195)第3季合併營收為5.68億元，季減0.09%，渡過辛苦的第3季，由於第4季為傳統旺季，加上百貨商場的週年慶助攻，詩肯表示，第4季將是全年營運高峰。

由於房地產交易相對平淡，且通膨嚴峻，民眾對於國內景氣看淡，消費趨於保守，詩肯9月合併營收1.82億元，年減2.47%，其中新加坡NOVA 9月營收6598萬元，年增19.87%，顯示當地經濟復甦已經逐漸回到疫情前，累計第3季合併營收為5.68億元，季減0.09%。

詩肯表示，受到外在因素干擾，包括振興政策帶來的高基期、通膨與原物料價格高漲等，使今年營運面臨逆風，前9月合併營收17.22億元，年減4.34%，其中新加坡NOVA營收達6.14億元。

由於第4季為家具產業傳統旺季，在農曆年前家具汰舊換新潮的剛需仍在，且上月起，詩肯與新光三越、遠東SOGO、微風等多家百貨合作，開出臨時櫃增加展售通路，隨著百貨商場週年慶高峰來臨，可望帶動業績成長，詩肯表示，第4季將是今年營運高峰。

截至9月底，詩肯全台門市共計達92店，較上月增加3店，除加開臨時櫃外，詩肯表示，接下來仍會持續尋找適合店點展店。