孝親獎》李明珊工作不敢喊累 將嚴父教誨刻在心裡

【中時 池宗玲】「直播天后」李明珊（丟丟妹），跟爸爸福哥、媽媽感情相當好，她認為「孝順」最重要的就是陪伴，不管工作多忙，她都固定回家跟爸媽黏在一起，日常也會打電話跟家人聊天，「我爸是給我滿滿愛的人，不管多忙，我們都會每天講電話，一天還可能講3、4通」。她也坦言，過去在婚姻中感到委屈，也會從台北回彰化爸媽家，感受家人的溫暖。

李明珊在「樓頂揪樓下」每次直播動輒3、4小時，長時間的叫賣相當辛苦，她有時候忍不住喊累，就會被爸爸嚴格指責，「他說過一句影響我很深的話，刻在我心裡、抹滅不掉，他說『做人就是會累，人一出生當人，不累的話為什麼要當人，你當狗就好了，狗不會累』」，也因為這樣，所以李明珊總是在工作無怨無悔的付出。

她說，雖然爸爸很大男人、看起來也很凶，但她與爸媽相處就像好朋友，彼此間沒有隔閡，「我也會跟我媽說幹話啊，希望大家開心就好，比較不會那麼拘束」。她常把「我愛你」掛在嘴邊，大方向爸媽示愛，尤其爸爸心情不好時，她更會用這招撒嬌，「我會說『好啦，你不要心情不好，我愛你啊』，他雖然會說不要三八，但其實他很開心」。

她雖然工作繁忙，但對家人的關心一樣都沒少，每次回家都會親自下廚煮飯，她熟記爸爸、媽媽、弟弟、弟妹每個人的喜好跟口味，表示每次看到他們吃她煮的飯菜，都會有很大的成就感。

李明珊性格細膩，會觀察爸媽的需要，「我爸屬於很節儉、很省的人，他之前車子開20幾年，壞掉就去修理，捨不得花錢換，有次下交流道時煞車不靈，我真的快嚇壞，隔天馬上帶他去買新車」，當時爸爸捨不得她花錢，還直呼不要，是她堅持要買，爸爸才妥協。