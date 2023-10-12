鄭宗龍新作《波》本周首演 AI與真人飆舞

結合舞蹈和AI元素，雲門舞集藝術總監鄭宗龍新作《波》，和日本新媒體藝術家真鍋大度（Daito MANABE）合作，舞者的身體、聲音、神經與程式和LED影像相互交織，高速傳遞舞蹈能量，關於AI的部分，鄭宗龍則是保密到家，他表示期待觀眾進劇場找線索。

在今年六月底，鄭宗龍開始《波》的密集排練，他常常對舞者提問：「我們能不能試著打破身體的慣性運動？」舞者們從年初陳達和李泰祥的音樂，跳到真鍋大度讀取身體數據作為創作基礎的電音節奏，身體已經歷過數十年的轉變，鄭宗龍表示，「雲門的訓練一直在我和舞者的身上，那種『動』的方式，已經刻在我們骨子裡。」但在開始創作《波》時，「我給我自己和舞者出考卷，有沒有可以被打破的可能性？」

創作《波》的過程充滿了各種實驗，鄭宗龍形容它就像是將身體通上電流一樣，「通常人體在接觸電流時，肌肉會瞬間緊縮並反彈。在這次的創作過程中，有許多類似的電流，甚至是亂流在我和舞者之間。」同時，對於真鍋大度來說，《波》是他少數製作超過十位舞者的作品，為此他數度來台工作，在實驗中摸索不同可能。

真鍋大度與團隊使用了各種工具，如肌電感應器和攝影機，來檢測舞者大量的身體數據，將舞者大腦和肢體之間的訊號拆解，然後透過人工智慧AI生成影像和動作，同時也應用在他為這個舞作創作的音樂中。在這次的《波》裡，AI並非僅局限於舞蹈，而是成為了舞台上不可或缺的一部分。音樂、影像都與AI對話，舞者的動心起念創造出前所未見的風景。

此外，《波》也延續了鄭宗龍的作品《毛月亮》，再度將LED螢幕搬上舞台。LED在《波》裡更變成了虛擬的實驗室，延伸舞台的無限空間，和舞蹈動作產生融合又對立的存在。鄭宗龍表示，「LED螢幕就像是我們的畫布，而數據則是我們的顏料。舞者的動作、肢體數據、影像、聲音訊號都被轉化成一道道波，相連台上台下，串起不同空間。」肉眼看不見的「波」動，將帶著觀眾跨越真實虛擬的分界，形成《波》的多重宇宙。

雲門舞者長期以來融合了東西方舞蹈和武術的訓練，塑造出了獨特的身體語彙。近三年來更加入了街舞Popping技巧訓練和「拆身體」技巧，不斷探索如何運用舞者的肌肉群。經過《十三聲》、《霞》、《定光》和《毛月亮》等作品，鄭宗龍嘗試在《波》以一種更為純粹的肢體表達，探求觀眾與生俱來的共感能力。

鄭宗龍表示，《波》不再把故事情節放在焦點位置，透過人體與AI的雙向邏輯，擷取雙方動作的動機，讓AI與人類相互學習，激盪出全新肢體語彙。鄭宗龍透過無從預料的組合及編排方式，重視能量、振動頻率等在舞台空間的移動。

鄭宗龍表示，「與其說是AI編舞，更多是我看到不同動態和動能，提供我在編排上的可能性。也因為這些改變，會給觀眾帶來非常不一樣的感受。」儘管這樣的編舞方式令他感到不安，但也因為充滿未知而具挑戰，「我期許自己能夠掌握這美麗又複雜的力量，並將它傳遞給觀眾。」