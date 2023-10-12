金酒招考生產線儲備技術員 報名日期曝簡章明官網公告

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萬眾矚目的金酒公司生產線儲備技術員招考甄試簡章，終於將在明(13)日正式公告於該公司官網（https://www.kkl.com.tw/tc/index.aspx）。金酒表示，此次招考預計錄取50人，依次遞補；報名日期為10月13日上午9時起至23日下午5時止，採線上報名；另金酒也貼心於該公司的景觀公園設置練習場地供考生練習，有興趣的民眾請把握機會。

據了解，以往金酒公司的各項人員招考，地方上都衍生出很多「內定」、「黑箱」、「不公平」等負評；為求公平、公正、公開，金酒董事長吳昆璋特別指示此次招考，委託第三方由台灣具有承辦相關清潔隊員甄試經驗的廠商協助辦理相關事宜，體能測驗採用紅外線自動感應計時系統，以求成績之準確性。

金酒指出，此次生產線儲備技術員招考甄試報名日期為10月13日上午9時起至10月23日下午5時止，為符合現在各項考試報名趨勢，報名方式採線上報名，只要在報名時間內，考生隨時隨地可以利用網路報名，不受時間限制，也避免因人工作業產生錯誤。

另為服務不熟悉網站操作之民眾，金酒公司也在金城鎮公所7樓設立服務台，協助考生報名。金酒也提醒民眾，本次招考採網路報名，如果因同時湧入太多人報名，網站會有所延遲，請耐心依網路指示操作。

金酒總經理丁丞康也說明，為讓考生能了解體能測驗的相關規則，該公司特別製作了示範影片，以及相關違規說明，將於明日公布在公司網站（https://www.kkl.com.tw/tc/index.aspx）最新消息》徵才公告及報名網站（https://KKL112.twexam.com.tw/），請報考民眾能仔細觀看，避免違規。

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