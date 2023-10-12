《觀光股》揚秦攻火鍋商機 新品牌明年拚6家

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【時報記者林資傑／桃園報導】連鎖餐飲集團揚秦(2755)結合關係企業超秦肉品，推出主打黃金雞湯的和風涮涮鍋新品牌「涮金鍋」，以400～600元中平價定位揮軍火鍋市場，搶攻秋冬商機。揚秦表示，「涮金鍋」預計明年3月開放加盟，初期先聚焦北部展店，目標明年門市拓增至6家。

揚秦董事長卓靖倫指出，集團以養雞事業起家並跨足連鎖餐飲，創立以「國產雞肉」為主題的火鍋品牌是創辦人卓元裕多年夙願。「涮金鍋」主打採生鮮雞隻耗時4小時慢火熬煮的「黃金雞湯」為基底湯頭，不添加任何粉料調味，喝得到原汁原味。

除了湯頭口味外，食材新鮮度也是吃火鍋最重視的部分。卓靖倫強調，「涮金鍋」對食材有三大堅持，包括堅持使用冷藏直送的生鮮雞肉、原塊肉、有產地溯源的當季在地蔬菜及有機無毒認證的各式菇類，讓消費者吃得安心、吃得健康。

「涮金鍋」首店落腳桃園市中路商圈，76坪店面設有70個座位，採明亮的輕日式裝潢風格，以400～600元的中平客單價鎖定上班族與家庭客為主力客群，7日正式營運後即高朋滿座，5天已熱銷1500鍋。

揚秦表示，公司以發展國民經濟美食為職志，業種涉及早午餐、速食炸雞、烘焙麵包等，此次進一步進軍火鍋市場，「涮金鍋」未來將布局六都重要商圈，初期先聚焦於北部展店，並預計明年3月開放加盟，包括第2家直營店在內，明年目標將門市數拓增至6家。