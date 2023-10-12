陳立委｜線型已形成W底型態 留意三檔題材股

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由於多位Fed官員認為債券殖利率飆升，表示較高的殖利率代表可不必像原先再升息必要性，美債殖利率近期高檔回落，美股指數上漲帶動台股出現補漲行情，台股可望延續反彈氣勢，在站穩月線後再持續進攻季線，短線上操作可偏樂觀。

台股指數今以16,698點紅盤開出，盤中溫和上漲，指數今日有機會收復季均線。目前指數線型已形成W底型態，將可發揮支撐買盤預期，格局已轉為多方有利，時間越接近年底則選舉造勢偏多行情，有利指數挑戰前波高點16,920點，觀察重點在於三大法人是否持續買超。

近期以色列與哈瑪斯雙方戰爭激烈駁火，但此為非經濟因素影響，預估影響有限，對台股長遠發展仍具信心，操作上建議投資人應優先以基本面佳，獲利良好且未來訂單無慮的績優股來布局，如：

1.華星光（4979）：去年全年EPS 2.05元，上半年EPS 0.93元，前9月累計營收較去年同期成長131.12％。華星光為光通訊元件製造公司，主要用於應用於網際網路、資料傳輸及矽光收發模組等。受惠AI火熱引領矽光共同封裝需求爆發，華星光新產品訂單持續增加，可望帶動第四季毛利率成長。

2.原相（3227）：去年全年EPS 7.41元，上半年EPS 1.56元，前9月累計營收較去年同期成長-3.07％。原相為CMOS 影像感測器應用 IC設計及製造公司，隨著英雄聯盟世界賽開打，帶動電競滑鼠需求訂單增加，第四季營收看好。此外，原相也跨入布局AI邊緣運算的裝置，包含全域快門影像感測器等，未來營運可期。

3.佳邦（6284）：去年全年EPS 4.22元，上半年EPS 2.15元，前9月累計營收較去年同期成長1.16％。佳邦為微波複合化微型天線之開發及製造公司，受惠華為Mate新機熱賣效應，零組件價格飆漲，佳邦第四季營收及獲利可望增高，加上新廠房苗栗竹南及江蘇省無錫市將陸續投入生產，獲利可望逐季成長。