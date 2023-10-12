矽統連2日漲停 AI火力旺 航空股高飛 29檔響叮噹

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台股今（12）日開高走高，收在今天最高點，報16,825.91點，順利站上季線，上漲153.88點，漲幅0.92％，成交量2965.72億元。

台積電上漲1.10％，收在550元，聯電小漲0.21％，收在47元，聯發科上揚0.12％，收在815元，日月光漲幅0.87％，收在116.5元，大立光法說前夕拉尾盤由黑翻紅，小漲0.23％，收在2,150元。

相較於前一天的虎頭蛇尾，今天AI族群總算是堅持到底，華星光、定穎投控飆上漲停，緯創、技嘉、智原、奇鋐、緯穎、金像電、神達等一齊向上。

IC設計族群的矽統連2日漲停，威盛也登頂成功，創意、合邦、M31的漲幅都在7％以上。

航空業Q3業績佳，長榮航、華航、星宇航空、台灣虎航等股價也全面上漲。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計科嘉-KY、高力、樺晟、前鼎共29檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，化工類股及汽車類股表現亮眼，漲幅分別為2.33％、1.79％，食品類股表現疲軟，下挫0.11％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有18檔9.5％以上漲幅，其中16檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為科嘉-KY（5215）、高力（8996）、永道-KY（6863）、東哥遊艇（8478）、全友（2305）、華廣（4737）、力達-KY（4552）、星通（3025）、定穎投控（3715）、宇隆（2233）。

今日上市有14檔股票3％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為致茂（2360）、華經（2468）、中福（1435）、海華（3694）、科妍（1786）、基泰（2538）、聯德（3308）、碩天（3617）、秋雨（9929）、寶徠（1805），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為矽統（2363）、緯創（3231）、華邦電（2344）、廣達（2382）、長榮航（2618）、定穎投控（3715）、中信金（2891）、開發金（2883）、聯電（2303）、新光金（2888）。

上櫃14檔9％以上漲幅，其中13檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為前鼎（4908）、全達（8068）、樺晟（3202）、京晨科（6419）、佳邦（6284）、安鈦克（6276）、巨虹（8084）、友輝（4933）、昇華（4806）、巨有科技（8227）。

今日上櫃有11檔股票有4％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序大地-KY（8437）、全譜（6228）、得利影（6144）、鑫聯大投控（3709）、信驊（5274）、通訊-KY（6404）、達爾膚（6523）、永捷（4714）、樂威科-KY（4154）、匯鑽科（8431），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為華星光（4979）、富喬（1815）、波若威（3163）、力致（3483）、旭品（3325）、僑威（3078）、台燿（6274）、笙泉（3122）、威剛（3260）、世界（5347）。