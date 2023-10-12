《國際產業》新機開賣不夠甜？ 台蘋鏈9月營收 6月來最慘

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】彭博報導，儘管新一代iPhone和多款Android新機開賣，但蘋果在台灣的主要供應商9月營收仍再度大跌。

報導指出，蘋果的台灣主要組裝廠和零組件供應商9月合計營收年減16.4%，至新台幣1.24兆元（約387億美元），延續8月份的2位數跌幅，並創下6月以來最慘淡的表現，使今年前9月營收年減8.8%。

全球最大晶圓代工廠台積電（2330）9月營收年減13.4%，表現優於市場預期。受惠於該公司為輝達製造的AI晶片需求強勁，台積電受到智慧手機和筆電晶片銷售下滑的衝擊相較其他公司輕微一些。

設備組裝大廠鴻海（2317）9月營收年減19.7%，仁寶（2324）和廣達（2382）9月營收均下滑18.6%，在主要蘋概股中表現最疲弱。和碩（4938）8月營收爆跌23%、創下同期第二大跌幅之後，9月營收小幅成長3.1%。

大立光（3008）繼8月營收成長1.9%後，9月營收年增9.2%。

蘋果iPhone 15系列手機在9月開賣，世界各地屢傳捷報。此外，小米、OPPO和榮耀等中國手機廠也為自家產品陣容增添生力軍。但除了銷量仍然相對較少的折疊式智慧手機之外，近幾年來，智慧手機製造商一直難以重燃買氣，營運也延續自2022年起的下滑趨勢。