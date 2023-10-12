基隆推專屬TPASS 288月票 謝國樑：市內通勤可省近千元

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行政院推出1200元TPASS月票後，讓基隆通勤族大省荷包，但基隆市內其實也有就學與至工業區上班的民眾，若仍使用1200月票則不划算。對此基隆市長謝國樑12日宣布，專屬基隆的「基隆市公共運輸定期票」將於16日正式上路，只要288元就可無限搭乘基隆境內57條公車路線與6處台鐵站點，預估受惠上萬人，呼籲市民善加運用。

謝國樑指出，基隆本次推出專屬公共運輸定期票，除與通勤到雙北、桃園外縣市的1200月票有所區隔，基隆市內定期票只要288元，兩者差將近1000元，讓通勤費用省荷包也更加划算。

謝說明，民眾可在基隆市境內搭乘公車與台鐵通勤、轉乘通學，或至六堵科技園區上班，養成民眾更加使用大眾運輸的習慣。而市府未來將在七堵打造航運物流就業基地，創造基隆更多新的發展。

基隆市議長童子瑋表示，全民使用「公共運輸、大眾運輸」是進步城市的象徵。而「行政院促進公共運輸使用方案」的基隆版本，要感謝交通部公路總局和市政府交通處，溝通爭取到市內的288元月票，這是交通平權的關鍵時刻。

童強調，市內月票對每日在基隆市內短距通勤的學生族、上班族，可能有往返醫院復健、市場採買需求的長輩與弱勢者有莫大的幫助，也對已踏入超高齡社會的基隆有重大的指標意義。

童認為，因為大家習慣騎機車，所以市內違停嚴重。如何讓更多人使用大眾運輸，市府應安排宣傳，讓更多人知道中央地方攜手達成的良好政策。讓私人載具降載真正落實，也通盤檢視目前市內公車路線是否能回應需求。

交通處指出，基隆市境內每日平均有4至5萬人次使用公共運輸通勤，顯示基隆市民對公共運輸的仰賴程度甚高，透過公共運輸定期票的推動，可造福廣大公共運輸使用者。

自10月16日起，只要288元即可享有30天內，無限搭乘基隆市境內市公車及臺鐵區間(快)車、莒光號、指定車次自強號，並有57條公車路線及搭配臺鐵6個站點，不只提升基隆的公共運輸使用率，同時減少私人載具的使用，達到節能減碳的效用。

交通處補充，自10月11日至11月10日，除台鐵基隆站、三坑站、八堵站、七堵站與百福站外，於二信循環站會增設臨時據點，民眾除了持悠遊卡、一卡通或愛金卡前往預購288元定期票外，亦可在現場購買到基隆特別專屬紀念卡，並至官網進行記名，收到簡訊後，可前往四大超商領取100元儲值金，每人限領1次。

交通處提醒，每張電子票證僅能設定1種定期票，若卡片已設定其他定期票，則無法購買288元定期票，須持其他卡片或新卡購買。