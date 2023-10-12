星展：對台灣今年及明年GDP成長預估保持不變

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星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，台灣第四季經濟成長有望呈現U型復甦，對今年及明年GDP成長預估保持不變，分別為0.5％和3.5％，並預測GDP年增率將從第二季至第三季的1％升至第四季的2％，然後從明年第一季起進一步可上升至3～4％。

星展銀行舉辦2023年第四季經濟展望線上記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英作以上表示。

馬鐵英進一步指出，台灣出口有望在第四季恢復個位數正成長，科技出口的推動力將大於非科技出口。全球智慧型手機和PC庫存預計將在年底前清空，使得各大企業能夠推出新產品型號，吸引消費者升級，並加速汰換週期。第二個拉動經濟成長原因是，ChatGPT的應用正在刺激對生成式AI的投資，推動對高效能GPU和優化半導體設備的需求增加。而台灣在全球先進邏輯晶片生產中的主導地位，可望成為人工智慧相關晶片需求的主要受益者。

馬鐵英也表示，但非科技出口尚未表現出明顯的復甦跡象，9月份還出現萎縮情況，另受高債務負擔的限制，大陸當局可能不會急於透過傳統的財政刺激措施來增加房地產和基礎設施投資，這將持續抑制全球對工業金屬、建築材料和其他大宗商品的相關需求，並且會影響到第四季非科技出口的表現。

至於第四季的投資仍將表現疲軟。馬鐵英說，台灣製造業整體庫存出貨比持續回落，但仍略高於歷史正常水準，台灣庫存調整還未結束。去庫存可能會在第四季持續下去，從而在今年年底前消化庫存，並自2024年第一季開始恢復生產。同時，製造業產能利用率亦尚未完全正常化，短期仍將抑制企業設備投資動能。在利率上升和貸款條件收緊的推動下，台灣的住宅房地產市場已進入調整週期，營建業投資動能不足。此外，隨著台灣企業積極追求供應鏈多元化，對外直接投資持續跑贏外國直接投資，也意味著淨投資差額的擴大。