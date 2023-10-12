立達國際電子宜蘭新廠動土 預計2025年完工

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記憶卡大廠GIGASTONE立達國際電子（5262） ，10月12日在宜蘭科學園區舉行新廠全球後勤運籌中心開工動土典禮，由該公司董事長兼總經理王立民主持，與多位資深董事、立達員工和股東齊聚一堂，共同見證此重要時刻，標誌公司邁向輝煌重要里程碑。

王立民致詞表示，立達已獲得竹科管理局核可，在宜蘭科學園區基地上建立宜蘭新廠，新廠總占地面積達0.786公頃，第一期建物樓板面積1,000坪、共4層樓，加上軟硬體設備，第一期總投資金額2億2千萬元，預計2025年第一季完工啟用。

王立民指出，立達宜蘭新廠將導入自動化機台、智慧ERP系統和自動化物流系統，將成為一流的採購、組裝、物流和售後服務中心。新廠建築設計採環保措施，符合綠建築規劃設計，以實現產業發展和生態環保的雙贏理念。

隨全球疫情解封，實體通路回暖，立達在美國和日本的實體通路營收逐季上升，2022年度銷售成長超過35%。電競類新商品導入，也成為營收主要增長動能，電腦周邊產品每月約占公司總營業額15%到20%，高端電競相關產品，成為公司快速增長引擎。

立達2022年營運成果卓越，合併營收新台幣14.9億元，年增率7.19%，稅後淨利6,327萬元，年增率高達59.33%，獲利已連續三年大幅成長，主因即為中高端記憶卡和電競產品成功導入市場，使公司毛利率逐季上升，獲利穩定。

立達目前的宜蘭廠，已做為全球後勤運籌中心，於2020年開始順利運作，待2025年新廠一期完成後，將遷入並延續多項關鍵能力，包括：產品規格定義與品質控制中心、高效率低成本的全球採購物流發貨中心、市場需求數據分析與廣告投放的運算中心、全球售後服務中心、MIS ERP資料運籌中心、成本會計對帳中心等功能，大幅提升溝通效率與供貨彈性。

過去三年2020、2021、2022年度立達國際EPS分別為0.2元、0.78元、1.25元，年成長均達50%以上，歷經完整布局，今(2023)上半年EPS已達1.29元，有機會創下全年EPS新高。

對於公司未來發展，王立民宣布多項計畫：1.擴展全球代理商網路：計畫招募並擴大全球代理商網路，以加強市場占有率。在記憶體產業，目標是站穩全球前10大品牌商的地位，並快速開拓電腦周邊新市場。2.持續推出電競產品：立達將持續推出中高端電競新產品，特別是在RGB DRAM和電競LCD螢幕領域投入更多資源。高毛利的電腦周邊產品，將成為公司新的主要增長動力。3.宜蘭新廠建設：除開始建置的第一期建物外，規畫三年後再進行第二期4,800坪、6層樓建物動工，預計投資7億2千萬元。目前向竹科管理局租的宜蘭廠，待新廠第一期建物完工後將遷入。

4.目標成為超高獲利企業。過去五年，產品多樣化、通路多元化的策略成功，將繼續秉持全球通路、世界品牌的信念，穩健經營，以回饋股東支持。

立達國際電子成立於2010年，是專注於高科技消費電子產品和創新解決方案的公司，2013年11月登錄興櫃，秉持卓越品質、創新思維和社會責任的價值觀，13年來，GIGASTONE已成為全球備受認可品牌，積極創新研發，提供消費者高品質產品。

立達國際電子建立宜蘭廠踏上新里程碑，全球後勤運籌中心將成為營收成長重要樞紐，以滿足客戶成長的需求，確保貨物快速即時並安全出貨，為全球客戶提供更可靠快速的服務。

立達國際電子公司網址: https://tw.gigastone.com/about。