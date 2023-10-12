第一網站進軍澳洲 國內首推「飛比＋1」團購整單系統

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電商行銷服務商—第一網站公司（Firstweb Limited）12日宣布全面擴大「飛比網購服務生態系」，國內推出「飛比 ＋1」團購整單系統、「feebee AU」與「飛比BI電商市場情報」，同時任命王明芳為第一網站財務部副總經理，領導公司財務策略與財會內控機制。

第一網站同時宣布下一個十年計畫，將揮軍國際市場，首站選擇打入澳洲市場。

第一網站董事長盧大為指出，飛比將運用過去十年在『飛比價格』購物搜尋引擎與APP服務所累積的經驗，在國內正式推出『飛比 ＋1團購整單系統』讓社群完整接軌電商，並發表『飛比澳洲』與『飛比 BI 電商市場情報』。

盧大為表示，『飛比網購服務生態系』的拓展讓第一網站加速建構更堅實內控機制，延攬王明芳接任財務部副總經理，主要借重她在整合跨營運單位財務狀況、改善財務程序、健全財務體質方面扮演關鍵角色。

王明芳擁有財務管理超過廿年與服務上市櫃電商集團的實務經驗，短期財務策略將側重於有效部署適配資源、健全財務紀律與營運績效，這將有助於推進各項服務的穩健成長，進而最大程度提升供需兩端（賣家與買家）的網購體驗。

擔任飛比 ＋1團購整單系統推動者的企業發展部副總經理蔣居裕提到，團購群組在疫後持續蓬勃發展，數據顯示近半參加團購群組的團員每兩周就會消費一次。現階段社群平台雖能幫助團購主與團員互動，卻對團購交易支援的不足，這造成留言＋1無法有效轉為訂單、訂單管理付之闕如、通知訊息分散等問題，使得團員無法即時掌握到團購相關訊息，進而形成交易斷點。藉由飛比APP，團員可掌握每張訂單的處理狀態，包含跨團訂購、付款、取貨的完整資訊，亦能享有累積飛比點數的福利與樂趣。

「飛比 ＋1」將以SaaS形式提供Line團購＋1 整單、訂單管理與對團員（買家）主動通知等自動化模組，即日起前100名完成系統註冊的團購主即能免費體驗365＋1天，SaaS服務將有助於降低團購主人工整單、逐一通知所耗費的時間成本，同時整合飛比APP資源補足過往較不被關注的團購買家體驗。

產品部總監賴佳彬表示，在綜合評估電商營收、商業環境、營運便利性、消費行為等因素後，飛比選擇澳洲作為我們的海外首站，目前已成功取得eBay、catch、BIG W等265家電商進行導購合作。feebee.au 的商品搜尋與比價服務不僅內化10年來的台灣實務經驗，更將依據澳洲電商服務特性做出相應調整，讓澳洲網購族群能享受到更快速、便捷的服務。

飛比價格購物搜尋引擎與APP服務推出至今，不僅能動態因應各大購物檔期的流量壓力，更獲全台超過350萬個安裝用戶的肯定，現已網羅超過六億商品、每月超過800萬不重複使用者。憑藉對商品數據的分類梳理經驗，第一網站現提供「飛比BI電商市場情報」，幫助電商商品管理人員一次掌握上億筆商品資訊、即時回應持續快速變化的電商環境。