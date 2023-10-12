台灣之星被併免驚？簡訊為權益掛保證 網友憂吐心聲

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【中時新聞網 邱怡萱】台灣大哥大、台灣之星合併案備受關注，公平會先前公告需延長審議至11月7日，有網友收到台灣之星簡訊，內容再度提到，在合併後用戶的終身專案之優惠及權益不會受到影響，引發其他網友討論。

一名網友在PTT發文指出，台灣之星用簡訊通知，台灣之星與台灣大哥大合併後，原本的188元月租費是終身優惠，因此，綁約到期後月租費不變仍是188元，可以繼續享受「4G不限速」吃到飽、網內免費、每月網外+市話100分鐘，超額每分鐘只要1元。

該則簡訊顯示，台灣大哥大合併台灣之星後將依法承接，台灣之星用戶於本專案享受之優惠與權益不受影響、不會改變。原PO看完簡訊後表示，如果合併後網速沒影響，訊號又變好，台灣之星188方案算是最優電信方案之一。

但有網友點出盲點，「這保證是台灣之星說的，還是台灣大哥大說的？」、「重點是，啥時要併完..拖好久」。也有網友擔憂「4G執照的終身還是用戶的終身？」不過NCC曾要求「台台併」得維持原有台灣之星用戶終身4G方案，直到2033年4G關台。

有其他網友提醒，電信公司可能會透過更多方法洗掉釘子戶用戶的終身合約，像是「電銷語音錄音口頭確認就洗掉了」等，並呼籲用戶「簡訊一定要看清楚」。

文章來源：PTT