《國際金融》ECB官員：通膨降溫有進展 升息可能已結束

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】兩名頗具影響力的歐洲央行(ECB)政策官員在周三表示，歐洲央行在讓通膨回落至目標水準方面已取得顯著的進展，但新的衝擊仍可能要求該行保持和停留在目前的緊縮水準。

歐洲央行在過去10次的政策會議上，每次都宣布加息，但是最近暗示10月的會議可能會暫停升息。目前政策官員呈現分歧的意見，一些官員指出，央行已經採取足夠多的措施，部分官員則堅決要將加息放到議程上。

荷蘭央行行長Klaas Knot在摩洛哥的一場會議上說，總而言之，我們在使通膨回到目標水準上，已取得重要的進展，但我們的道路是漫長且曲折的。「我確實認為，目前的政策處於良好狀態，但如果通膨減緩的進程出現停滯，我們將保持警惕，並準備進一步調整利率」。

西班牙央行行長Pablo Hernandez de Cos表示，即使是基本通膨(核心通膨)也出現了逆轉，因此在降息之前，目前利率在一段時間維持穩定，是可能出現的情況。

De Cos在摩洛哥參加世界銀行和IMF年會的會議上說，市場的解讀是，當前利率可能需要在相當長時間內維持在當前的水準，但是他們也預期利率會下降，「在我看來，這代表著市場有信心，我們將執行職責」。

市場認為，利率在2024年中旬之前將維持不變，到明年下半開始將適度下調。

不過De Cos也表示，可能會出現新的衝擊。有鑑於經濟前景的不確定性特別地高，屆時可能需要不同的決策。

通膨被認為在今年底可能會回落到3%，在2024年多數時候會靜止維持在一定水準，然後在2025年又開始下降。

Knot認為，歐元區經濟正面臨一段停滯期，製造業現在正在衰退，服務業也開始遭遇困難。他辯稱，從某種意義上來說，目前的經濟降溫是可取的，將協助減少需求和抵抗通膨。

De Cos補充說，近期的經濟前景是非常疲弱的，第三季的經濟成長數據可能是負數。而實質所得的復甦，將推動經濟在明年復甦。