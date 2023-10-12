10／12期貨市場掃描

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美股

美股周三上漲，因市場預期利率有望維持不變，美債殖利率也繼續回落。Edward Jones資深投資策略師庫爾卡法斯（Angelo Kourkafas）表示，聯準會的會議記錄令投資人感到鼓舞，因為可能不會看到再一次的升息，周四公布的9月消費者物價指數將會是重要關鍵。

道瓊工業平均指數10月11日終場上漲0.19％（65.57點）、收33,804.87點。標準普爾500指數上漲0.43％（18.71點）、收4,376.95點。那斯達克指數上漲0.71％（96.83點）、收13,659.68點。費城半導體指數上漲0.73％（25.75點）、收3,537.82點。

道瓊指數佔比達到5％以上的權重股當中，聯合健康保險（權重10.24％）下跌0.02％，微軟（權重6.41％）上漲1.23％，高盛（權重6.15％）下跌0.56％，家得寶（權重5.85％）下跌0.39％，開拓重工（權重5.34％）下跌0.14％，安進（權重5.30％）上漲4.55％。

周三公布的會議紀要顯示，9月的貨幣政策會議上，聯準會決策委員一致認為，應該將高利率保持一段時間，並主張對待利率決策應謹慎行事，稱經濟、油價以及金融市場仍存在不確定性。分析認為，相比前一次7月會議的紀要，9月會議紀要內容一定程度上較偏鴿派，11月聯準會很可能繼續暫停升息，除非周四公布的CPI數據意外飆高。

美國勞工部10月11日公布，9月生產者物價指數（PPI）年增2.2％，超出預期的年增1.6％，並創下今年4月以來的最大年增增幅。與前月相比PPI月增0.5％，也超出預期的月增0.3％。剔除波動較大的食品和能源，9月核心PPI年增2.7％，預期為2.3％；核心PPI月增0.3％，預期為0.2％。

投資機構Fundstrat全球技術策略主管馬克·紐頓（Mark Newton）報告表示，股市正處於觸底反彈的過程中，地緣衝突對美股的影響是短暫的，市場的長期技術前景並未因戰爭而明顯惡化，加上第四季的季節性利多，意味著投資者可能很快就會看到完美的買入機會。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）11月原油期貨10月11日收盤下跌2.48美元或2.9％至每桶83.49美元，因預期以巴衝突不會擴大至兩國以外；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌1.83美元或2.1％至每桶85.82美元。

摩根大通全球大宗商品策略團隊主管娜塔莎·卡內娃（Natasha Kaneva）報告稱，儘管不確定性很高，但以巴衝突不太可能擾亂石油供應，目前全球的石油生產沒有受到立即的影響。對於此前傳言伊朗的幕後支持，美國情報顯示伊朗對哈瑪斯的攻擊並未事先知情。

美國能源部10月10日公布的數據顯示，10月9日全美普通汽油平均零售價格為每加侖3.684美元，為連續第三周下跌，創下逾兩個月來的新低；較前周下跌11.4美分，較去年同期下跌22.8美分。各地區零售汽油均價全面下跌，西岸地區的零售汽油均價最高達每加侖5.167美元，較前周下跌22.4美分，較去年同期下跌50.6美分；墨西哥灣地區的零售汽油均價最低為每加侖3.185美元，較前周下跌13.6美分，較去年同期下跌10.9美分。

美國汽車協會報告表示，上周全美零售汽油均價較前周下跌7美分至每加侖3.76美元，主要因為上周原油價格下跌逾每桶10美元的影響。協會發言人葛洛斯（Andrew Gross）表示，鑑於煉油廠逐漸轉向冬季汽油，季節性零售汽油價格傾向於下滑。美國環保署對夏季汽油有較為純淨的環保要求，也導致較高的油價，而冬季汽油為改善冷起動特性則含有較多低成本與低沸點的丁烷等物質。

美國商品期貨交易委員會10月6日報告顯示，截至10月3日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約原油期貨投機淨多單較前周減少0.1％至349,560口。西德州原油期貨上周下跌8.8％。

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與黃豆期貨10月 11日下跌，玉米則是上漲。12月玉米期貨收盤上漲0.5％至每英斗4.88美元，12月小麥下跌0.5％至每英斗5.56美元，11月黃豆下跌1.5％至每英斗12.5250美元，創下22個月以來的新低，因黃豆收成加快，且產量或優於預期，市場關注周四將公布的美國農業部月報。

農產品

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.12月棉花期貨10月11日下跌0.5％至每磅85.05美分，10月粗糖期貨下跌2.4％至每磅26.40美分。

美國農業部10月 10日發布的作物報告顯示，截至10月 8日，佔去年美國玉米收成面積94％的 18個州，玉米收成進度較前周的23％增加至34％，高於去年同期的29％，以及同期5 年平均值的31％。玉米作物優良的比率較前周持平為53％，低於去年同期的54％。佔去年美國黃豆收成面積96％的 18個州，黃豆收成進度較前周的23％增加至43％，高於去年同期的41％，以及同期5 年平均值的37％。黃豆作物優良的比率較前周減少1 個百分點至51％，低於去年同期的57％。

佔去年美國棉花收成面積98％的 15個州，棉花收成進度較前周的18％增加至25％，低於去年同期的28％，高於同期5年平均值的24％。棉花作物優良的比率較前周增加2 個百分點至32％，高於去年同期的30％。

佔去年美國冬麥種植面積88％的18個州，冬麥種植進度較前周的40％增加至57％，高於去年同期的53％，與同期5年平均值相當。

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨10月11日收盤上漲12美元或0.6％至每盎司1,887.3美元，美元指數下跌0.04％，12月白銀期貨上漲0.8％至每盎司22.133美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨上漲0.3％至每盎司893美元，12月鈀金期貨下跌0.1％至每盎司1,170.30美元。

金屬

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）11日黃金持有量減少0.30公噸至861.51公噸，續創2019年8月以來的新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量減少11.40公噸至14,077.26公噸。

周三公布的會議紀要顯示，9月的貨幣政策會議上，聯準會決策委員一致認為，應該將高利率保持一段時間，並主張對待利率決策應謹慎行事，稱經濟、油價以及金融市場仍存在不確定性。分析認為，相比前一次7月會議的紀要，9月會議紀要內容一定程度上較偏鴿派，11月聯準會很可能繼續暫停升息，除非周四公布的CPI數據意外飆高。

《Oilprice.com》報導，黃金期貨本周以來上漲，主要因為以巴爆發衝突，令黃金的避險需求攀升的影響。黃金不僅在投資組合多元化方面發揮重要作用，也是市場上不確定性升高時的重要避險資產，但近期包括利率上升和美元走強都壓抑金價。

盛寶銀行大宗商品策略主管漢森（Ole Hansen）表示，中東緊張局勢可能意味著聯準會將不會在不確定性增加的情況下繼續升息，儘管存在潛在的通膨擔憂，但利率觸頂的前景突然變得更加接近。

7日清晨，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）從加薩走廊向以色列發起近年來最大規模的火箭彈襲擊，以色列總理納坦雅胡聲明將出動全部軍事力量摧毀哈馬斯。以美國為首的西方多國譴責哈馬斯對以色列發動

「恐怖襲擊」，阿拉伯多國則呼籲雙方立即停火。